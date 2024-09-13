英業達強攻人才永續 「台灣引路人計劃」化解缺工危機

代工大廠英業達（2356）強攻人才永續，攜手台灣大學規劃、設計為期2個月時間的「台灣引路人」計劃，實際的提供參與計畫的同學們，搶先進到職場這個領域實習，而近日在結業典禮上，同學上台發表與mentor合作的專案成果，不僅親自為自己的履歷，增添一筆亮眼的戰績外，也成功為自己的職涯找出不一樣的可能性。

過去大眾普遍會認為「科技業只適合理工科系人才」，不過事實卻並非如此，英業達為表達對人才永續的重視，攜手各大專院校啟動「台灣引路人」計劃，不斷的為產業界培育出更多的新世代人才，從實習第一天所安排的潛力人才評測課程開始，一路協助同學檢視自我工作風格與潛能優勢，意義非凡。

英業達透露，所有獲選的英業達實習夥伴，透過為期2個月的職場體驗，不僅享有更完整的新人訓練，並有集團資深夥伴親自出席，擔任實習生的mentor，而全體實習人員透過企業導師的帶領，也搖身一變成為企業未來重要人才。並且隨著大家勇敢跳脫舒適圈並經過2個月的職場洗禮，團隊也更加堅信能為同學們的未來職涯找出不一樣的可能性。

據悉，英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。而集團也藉由「台灣引路人」計劃向各位在學青年傳達更加寬廣多元的可能性，為「永續人才 永續希望」點上一盞明燈。

事實上，英業達成立於1975年，總部位於台北市士林區，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，後市可期。