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工研院開發智慧農工技術 助農業加速轉型

中央社／ 新竹13日電

工研院開發多項智慧農工技術，協助農業加速轉型，面對人力短缺及從業人口老化的挑戰。工研院在台灣智慧農業週展出包括四輪傳動與轉向農業共通載具等相關成果。

工研院中分院副執行長李士畦表示，勞動力不足是全球急需面對的共同課題，透過農事協作機器人在農場、畜牧及養殖作業的幫忙，將有助於提升工作效率並緩解勞動力缺口。

李士畦說，農事協作機器人電動化取代汽柴油動力，並結合AI邊緣運算的人工智慧控制模組，可以展現強大支援能力，包括翻土、灑種、授粉採摘、飼養或清掃畜舍環境等農務，都能交由協作機器人處理。

工研院與農業部台中區農業改良場合作開發四輪傳動與轉向農業共通載具，採用國產馬達驅動，可適應不同的地形與場域工作，不論運輸、割草或噴藥等，可依據任務更換工作模組。

工研院指出，這款四輪傳動與轉向農業共通載具因搭載智慧控制核心並使用車規模組，還可依據需求進行有人與無人駕駛的切換，功能極具彈性。

工研院並與農業部高雄區農業改良場合作，跨領域串聯國內的電機、電池和電控三電供應鏈及農機製造商，開發出小型電動曳引機。

此外，工研院結合高雄科技大學副校長郭俊賢團隊的甲醇燃料電池，開發出燃料電池農用共通載具，有效提升農事協作載具的工作效率及延長工時。

工研院 機器人 農業

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