資策會推出生成式AI能力認證 培育下世代人才

AI浪潮席捲產業界，資策會今天宣布，資策會教研所即日起到11月30日推出免費的「生成式AI能力認證」服務，整合生成式AI的基礎知識、能力強化、應用技能及倫理法律4大面向，讓參與者透過評鑑了解自身在AI領域的水平，培育下世代AI人才。

資策會今天發布新聞稿，資策會數位教育研究所（資策會教研所）副所長吳文玲指出，資策會教研所以可信賴的公正第三方服務為出發點，幫助職場新鮮人掌握AI知識外，也協助企業快速找到具備專業認證的人才。

吳文玲表示，推動生成式AI能力認證服務，除了提升民眾對生成式AI的認識，強化未來職場競爭力外，通過評測者不僅具備生成式AI的基本概念和邏輯，更擁有基礎使用能力。

吳文玲說明，資策會教研所規劃跟多所大專院校合作，共同推廣生成式AI能力認證，並進一步攜手產業公協會，打造一系列AI學習及認證機制。