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首次北中高三地舉辦 中華電 iPhone 16首賣會邀果粉同樂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華電13日宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次於北中高三地盛大辦理。記者黃筱晴／攝影
中華電13日宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次於北中高三地盛大辦理。記者黃筱晴／攝影

中華電13日宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次於北中高三地盛大辦理，分別在台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦首賣會活動，9/16開放線上登記參加首賣會，將抽出各場次60名幸運果粉參與首賣會活動，當天報到成功可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。

中華電表示，為體恤果粉排隊辛苦，這次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨共襄盛舉， 「中華電信iPhone 16 新機首賣會」線上登記活動，將於9月16日上午10點開放登記至下午14點截止，並於各場次抽出60名幸運中籤者(共180名)一同參與首賣會活動。

中華電後續以簡訊及客服專人通知，提醒幸運果粉需9月20日上午6:00-7:00憑簡訊與登記之身分證號件至選定門市實名報到，即可獲3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格，報到序號亦即為首賣會購機序號。

凡持購物金優惠券於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可享有2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。

iPhone iPhone 16 中華電信

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