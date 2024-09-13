快訊

14縣市有感！ 下午12時59分花蓮外海規模4.8地震 最大震度4級

天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀了

PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

台灣大今晚8點開放預購i16系列 舊換新最高折3.2萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
iPhone 16。圖／台灣大哥大提供
iPhone 16。圖／台灣大哥大提供

台灣大13日晚上8點正式開放預購 iPhone 16系列共4款新機，申辦指定專案月租1,599元、合約期48個月，可0元帶走iPhone 16 (128G)；台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案，約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元，讓消費者無痛入手，進入蘋果AI新世界。

台灣大表示，預購贈最高3,000元mo幣，在myfone網路門市申辦再加碼送最高1,000元mo幣，等於最多可獲得4,000元mo幣。VIP用戶續約購機最高折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣；此外，在myfone網路門市舊機回收並預購空機，可享回收金10%、iPhone 16特別加碼等限量優惠，總計最高享4,310元myfone online電子禮券回饋。

除眾多專案優惠外，台灣大同步推出新機抽獎活動，即日起至9月30日申辦「mo幣多」專案，可抽iPhone 16 Pro Max與iPhone 16；此外，做公益也有機會拿新機，台灣大號召全民響應幫助「財團法人博幼社會福利基金會」蓋太陽能板的「種福電」計畫，即日起至9月30日，單筆捐款滿1,000元，就能抽iPhone 16，邀請全民一起愛地球、做愛心。

iPhone iPhone 16 台灣大

延伸閱讀

台灣大以每股123元收購精誠11.86%股權

精誠引進策略夥伴台灣大 布局東南亞及日本等海外市場

台灣大戰略投資精誠 跨界整合拓展大東南亞 ICT 服務版圖

台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

相關新聞

台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

台灣大哥大今（13）日宣布，以每股123元價格，取得精誠資訊普通股3229萬8154股，交易總金額為新台幣39億7267...

英業達強攻人才永續 「台灣引路人計劃」化解缺工危機

代工大廠英業達（2356）強攻人才永續，攜手台灣大學規劃、設計為期2個月時間的「台灣引路人」計劃，實際的提供參與計畫的同...

首次北中高三地舉辦 中華電 iPhone 16首賣會邀果粉同樂

中華電13日宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次於北中高三地盛大辦理，分別在台北東區服務中心、南台中服...

半導體風雲／台積研發轉進1奈米 技術架構出現關鍵調整

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9月11日參加高盛大會發表專題演說，他提到，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」。事實證明，台積電首創的「雙研發」團隊，再度展現稱霸全球的實力。正當競爭對手陷入摸索先進製程如何拉升2奈米良率之際，台積電的2奈米研發團隊已決定轉進，投入內部命名為A10的1奈米研發...

iPhone 16標配WiFi 7 法人估有助穩懋等供應鏈

蘋果iPhone 16系列全機種以WiFi 7列為標準配備，法人機構預估，將有助穩懋（3105）等PA供應鏈業績。

AI重演網路泡沫？2／ ChatGPT太強大 七成金融機構開發人工客服卻失敗 AI大投資後的反思

如何判斷當紅炸子雞AI科技，是否重演當年網路泡沫？研究人工智慧的陽明交大資管與財金系教授黃思皓說，他當天在研討會前才詢問ChatGPT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。