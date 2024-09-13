台灣大今晚8點開放預購i16系列 舊換新最高折3.2萬

台灣大13日晚上8點正式開放預購 iPhone 16系列共4款新機，申辦指定專案月租1,599元、合約期48個月，可0元帶走iPhone 16 (128G)；台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案，約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元，讓消費者無痛入手，進入蘋果AI新世界。

台灣大表示，預購贈最高3,000元mo幣，在myfone網路門市申辦再加碼送最高1,000元mo幣，等於最多可獲得4,000元mo幣。VIP用戶續約購機最高折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣；此外，在myfone網路門市舊機回收並預購空機，可享回收金10%、iPhone 16特別加碼等限量優惠，總計最高享4,310元myfone online電子禮券回饋。

除眾多專案優惠外，台灣大同步推出新機抽獎活動，即日起至9月30日申辦「mo幣多」專案，可抽iPhone 16 Pro Max與iPhone 16；此外，做公益也有機會拿新機，台灣大號召全民響應幫助「財團法人博幼社會福利基金會」蓋太陽能板的「種福電」計畫，即日起至9月30日，單筆捐款滿1,000元，就能抽iPhone 16，邀請全民一起愛地球、做愛心。