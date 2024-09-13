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台灣大以每股123元收購精誠11.86%股權

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）13日宣布，以每股新台幣123元的價格，取得精誠資訊（6214）普通股32,298,154股，交易總金額為新台幣3,972,672,942元。此交易完成後，台灣大哥大將持有精誠資訊11.86%的股權。台灣大昨日公告收購股權時，曾表示就收盤價上下10%以內的價格，以昨日收盤價120元計算，約溢價2.5%。

精誠今日股價開盤即上攻到129元，隨後緩步下修，上午十時左右來到124.5元價位。

台灣大哥大 新台幣

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