台灣大以每股123元收購精誠11.86%股權
台灣大哥大（3045）13日宣布，以每股新台幣123元的價格，取得精誠資訊（6214）普通股32,298,154股，交易總金額為新台幣3,972,672,942元。此交易完成後，台灣大哥大將持有精誠資訊11.86%的股權。台灣大昨日公告收購股權時，曾表示就收盤價上下10%以內的價格，以昨日收盤價120元計算，約溢價2.5%。
精誠今日股價開盤即上攻到129元，隨後緩步下修，上午十時左右來到124.5元價位。
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