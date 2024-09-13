快訊

民調／逾500萬人對柯文哲遭押抱不平 游盈隆：不可忽視

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

桃園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

精誠引進策略夥伴台灣大 布局東南亞及日本等海外市場

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

精誠（6214）13日宣布出售子公司精璞投資以及漢茂投資所持有精誠股票予台灣大哥大（3045）。台灣大哥大以每股123元取得精璞投資與漢茂投資展業兩家子公司合計持有的精誠普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，重訊公告指出交易於2024年9月13日已執行完畢，台灣大哥大將持有精誠股權11.86%。

精誠資訊表示，在百工百業數位轉型AI化需求日增下，系統整合技術從IT走向ICT，整合OT 與IoT 萬物聯網已是大勢所趨。隨著GPU算力與數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，精誠引進策略性夥伴台灣大哥大的結盟，除有助取得電信產業的資源以及獲得資金的挹注外，雙方也將攜手搶攻ICT市場商機，透過業務上的合作可面向更多的B2B 與B2C客戶，可望至少在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC/機房等領域為客戶創造更大的價值服務，為彼此的營收獲利綜效做出實質的貢獻。

未來，雙方也將共同加速布局東南亞及日本等海外市場，以躋身成為世界級的ICT服務公司為目標，持續壯大精誠在資服業生態整合的領導地位，增添未來更強勁的成長曲線。

台灣大哥大 精誠

延伸閱讀

台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

台灣大入股精誠 攻AI布局 預估投資近40億元取得11.86%股權

初魚集團力邀 日本清湯拉麵先驅「210K」首度來台快閃

慈濟大學與日本大手前大學簽MOU 增短期交流機會

相關新聞

台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

台灣大哥大今（13）日宣布，以每股123元價格，取得精誠資訊普通股3229萬8154股，交易總金額為新台幣39億7267...

iPhone 16標配WiFi 7 法人估有助穩懋等供應鏈

蘋果iPhone 16系列全機種以WiFi 7列為標準配備，法人機構預估，將有助穩懋（3105）等PA供應鏈業績。

半導體風雲／台積研發轉進1奈米 技術架構出現關鍵調整

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9月11日參加高盛大會發表專題演說，他提到，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」。事實證明，台積電首創的「雙研發」團隊，再度展現稱霸全球的實力。正當競爭對手陷入摸索先進製程如何拉升2奈米良率之際，台積電的2奈米研發團隊已決定轉進，投入內部命名為A10的1奈米研發...

AI重演網路泡沫？2／ ChatGPT太強大 七成金融機構開發人工客服卻失敗 AI大投資後的反思

如何判斷當紅炸子雞AI科技，是否重演當年網路泡沫？研究人工智慧的陽明交大資管與財金系教授黃思皓說，他當天在研討會前才詢問ChatGPT...

Blackwell預計Q4出貨 輝達黃仁勳：新晶片旺到難以置信

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日出席在舊金山舉行的高盛技術會議，高呼客戶對最新一代Blackwell晶片需求「令人...

台灣大入股精誠 攻AI布局 預估投資近40億元取得11.86%股權

台灣大哥大擴大資訊服務與AI布局，昨（12）日董事會通過與精誠資訊策略合作，以鉅額交易方式，買進11.86%精誠普通股。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。