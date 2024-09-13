精誠引進策略夥伴台灣大 布局東南亞及日本等海外市場

精誠（6214）13日宣布出售子公司精璞投資以及漢茂投資所持有精誠股票予台灣大哥大（3045）。台灣大哥大以每股123元取得精璞投資與漢茂投資展業兩家子公司合計持有的精誠普通股32,298,154股，交易總金額為39.72億元，重訊公告指出交易於2024年9月13日已執行完畢，台灣大哥大將持有精誠股權11.86%。

精誠資訊表示，在百工百業數位轉型AI化需求日增下，系統整合技術從IT走向ICT，整合OT 與IoT 萬物聯網已是大勢所趨。隨著GPU算力與數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，精誠引進策略性夥伴台灣大哥大的結盟，除有助取得電信產業的資源以及獲得資金的挹注外，雙方也將攜手搶攻ICT市場商機，透過業務上的合作可面向更多的B2B 與B2C客戶，可望至少在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC/機房等領域為客戶創造更大的價值服務，為彼此的營收獲利綜效做出實質的貢獻。

未來，雙方也將共同加速布局東南亞及日本等海外市場，以躋身成為世界級的ICT服務公司為目標，持續壯大精誠在資服業生態整合的領導地位，增添未來更強勁的成長曲線。