台灣大戰略投資精誠資訊逾11%股權 加速Telco+Tech國際布局

台灣大哥大今（13）日宣布，以每股123元價格，取得精誠資訊普通股3229萬8154股，交易總金額為新台幣39億7267萬2942元。此交易完成後，台灣大哥大將持有精誠資訊11.86%的股權。

台灣大戰略投資台灣資訊服務產業龍頭—精誠資訊，將聯手拓展AI（人工智慧）升級商機，一起全速跨入它時代。

台灣大總經理林之晨表示，精誠資訊在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，而台灣大哥擁有穩健的電信天賦，包括覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，以及IDC（數據中心）布局。透過台灣大攜手精誠的「Telco+Tech」策略，共同瞄準台灣各產業AI升級、5G專網及AIoT成長機會，為客戶創價，也將帶來顯著的營運綜效。展望未來，雙方將以台灣為起點，共同拓展大東南亞等國際市場。

台灣大哥大戰略投資精誠資訊，將在產品、業務、研發及服務四大核心領域發揮綜效。

產品方面，台灣大哥大擁有穩固的電信基礎設施，包括固網、有線電視Last Mile、IDC、4G/5G行動網路及電信大數據；精誠資訊則專注於軟體開發及系統整合，雙方技術及產品服務高度互補，將為客戶提供更完整、多元的解決方案。

在業務拓展上，雙方各自深耕科技、製造、零售、醫療、服務等產業，策略性合作將快速擴展業務版圖，提升ICT服務的深度與廣度，增強市場競爭力。

研發方面，雙方將攜手推動雲端運算、資安及生成式AI（GenAI）技術的應用，加速專案開發，縮短產品上市時間，並強化創新能力。在服務層面，雙方將運用AI技術優化企業數位化流程及維運管理，助力客戶掌握AI時代的大機遇，提升營運效率與效能。

根據Gartner調查，2024年全球IT支出預計將達4.99兆美元，比2023年增長6.8%。經濟部統計處數據顯示，2023年台灣ICT市場營收達新台幣5772億元。隨著企業數位轉型加速及AI應用普及，ICT業者將呈現集團化、跨界化經營趨勢。台灣大戰略投資精誠資訊，聯手開創AI升級與5G專網AIoT應用新契機。