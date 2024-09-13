iPhone 16標配WiFi 7 法人估有助穩懋等供應鏈

蘋果iPhone 16系列全機種以WiFi 7列為標準配備，法人機構預估，將有助穩懋（3105）等PA供應鏈業績。

分析師指出，蘋果iPhone 16全系列首度支援WiFi 7，從iPhone 15時期只有Pro規格有上配置WiFi 6E，入門款停留在WiFi 6，這次的直接躍升至WiFi 7，此舉將有機會引領其他手機品牌廠陸續跟進導入WiFi 7技術，推升功率放大器（PA）市場需求快速增溫。

過去WiFi 5僅採用1~2顆PA，WiFi 6則使用2~4顆，目前智慧手機，普遍搭載的WiFi 6E技術PA所需數量增為4~6顆，估計WiFi 7所需PA將至少要6顆，對於穩懋而言，將有機會增加其WiFi日系客戶的出貨增加。

另外，雖中國安卓手機市場在去年第2季季末庫存調整進入尾聲後，客戶於去年下半年重啟持續四個季度的拉貨動能，但已提前於今年第2季底再度進入庫存調整周期，預期第3季中國客戶需求將趨緩。

因此，預期穩懋第3季整體營收約45.2億元、季減8.8%，惟有供應予美系客戶的Optical產品營收進入備貨旺季可望持續成長；此外，產品組合轉佳，雖因營收規模縮小使產能利用率下降，毛利率則維持在26.1%，但稅後淨利預估為3億元，每股稅後純益（EPS）0.97元，營運表現已較去年同期明顯好轉。

且考量高階手機產品規格重回升級循環，今年營運轉虧為盈、明年獲利續成長，持續看好後市營運表現。