精誠四萬客戶 吸引台灣大結盟關鍵

精誠昨（12）日引進策略投資人台灣大哥大（3045）。精誠資訊表示，預期未來可以加強合作綜效，精誠也做雲端、資訊整合、系統管理等業務，未來發展策略也跨足AI、電商、資安等商機。

精誠服務超過40,000家企業／機構客戶，涵蓋兩岸三地、亞洲以及歐美地區；代理經銷超過70項產品，為多家國際級原廠的首要合作夥伴，吸引台灣大的關注。

精誠2023年營收352億元，年增6.2%，營收創歷年新高，稅後純益14.9億元，年增36.93%，寫近四年高點，毛利率22.5％，每股純益6.02元；今年前8月營收249.09億元，年增13.12%，是同期歷史新高。

精誠於1997年從資訊系統整合起家，創辦人為黃宗仁，2007年精誠合併精業，精誠資訊的系統整合市占率也躍居市場第一。精誠最早做系統整合，占比營運最大為金融業務，近年積極調整產品組合、經銷代理等，從系統整合轉型成做生態整合，衝高毛利率，加強跨業合作綜效。2020年底，黃宗仁因個人生涯規劃請辭董事長，由董事兼總經理林隆奮擔任董事長暨總經理。