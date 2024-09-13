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台灣大搶進三大領域 火力全開
台灣大哥大（3045）近年加速企業客戶業務，兩年前投資亞洲領先的AI與雲端服務供應商CloudMile萬里雲，助攻企業客戶加速轉型，更看好在東南亞已有據點與客戶。
現在投資台灣資訊服務業龍頭精誠最大股東，全力搶進台灣企業資訊服務、軟體業務與數位轉型市場。
2023年電信兩大合併案完成後，台灣電信產業進入新電信三雄時代，新電信三雄各有特色，中華電信及遠傳過往積極布局企業客戶市場，台灣大偏重消費者電信、電商（momo購物）、遊戲、影音等市場，在企業客戶市場著墨較少。
近年台灣大除衝刺中小企業市場，並積極開發大型企業客戶。
台灣大企業服務事業商務長朱曉幸日前指出，落實Telco+Tech策略，以電信科技、5G、大數據與千萬級用戶營運經驗，以網路、平台建置和創新應用三大優勢，拓展車聯網、智慧三表與監控、智慧零售三大5G AIoT領域應用。
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