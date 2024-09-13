黃仁勳按讚台積：戰力舉世最強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日參加在舊金山舉行的高盛技術會議，並回應供應鏈議題。他表示人工智慧（AI）晶片的需求暢旺，將成功歸功於台積電（2330），形容台積電「舉世最強」，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產，領先「不只一點點」。

他說，輝達非常依賴台積電生產最重要的晶片，台積電的「敏捷性和回應需求的能力令人難以置信」。輝達和台積電長期合作，輝達去年的營收有巨大的曲線成長，若沒有台積電在內的供應鏈支持將不可能達成。

業界關注地緣政治緊張導致台海風險升高，若中國大陸試圖武攻台灣，可能干擾供應。黃仁勳表示，若必須從一個晶圓廠轉移到另一個晶圓廠，有能力做到這一點，也許製程技術不是那麼出色，也許無法獲得相同性能或成本，但能供應。選擇在台積電生產，因為它是世界上最好的。

黃仁勳相關談話再次引發業界討論，業界解讀，考量地緣政治因素，輝達可能找其他業者作為備援，也可在台積電台灣以外如美國廠生產，作為異地備援。

黃仁勳先前參加今年台北國際電腦展（COMPUTEX）就提到，輝達供應鏈設計是朝向最大多元與異地備援（Redundancy），供應鏈韌性非常重要，盡可能在多元地方製造，和台積電合作很長時間，也在三星製造。對和英特爾製造抱持開放態度。黃仁勳先前也說，台積電是輝達多元化與異地備援策略的一部分。

就CoWos吃緊議題，台積電董事長暨總裁魏哲家先前在法說會上提到，CoWos當前產能嚴重供不應求，不過台積電自身努力擴產，今年產能超過翻倍成長，明年並持續擴充並攜手封測夥伴希望2025-2026年供需平衡。

此外，台積電營運 / 先進封裝技術暨服務副總何軍先前指出，台積電火速擴充先進封裝產能應對客戶需求，而CoWoS在2022年至2026年的產能年複合成長率將在50%以上，可確定至少到2026年會持續高速擴產。

研究機構推測，台積電2021年來自輝達營收占比5.8%，居前七大客戶，預期2023年至2024年輝達營收占比持續拉升，有機會超過8%成為前三大客戶。