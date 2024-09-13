Blackwell預計Q4出貨 輝達黃仁勳：新晶片旺到難以置信

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日出席在舊金山舉行的高盛技術會議，高呼客戶對最新一代Blackwell晶片需求「令人難以置信」，甚至旺到一些客戶因為新品供不應求感到惱火，「大家都在仰賴我們」。

供應商正努力趕進度，將按計畫於第4季出貨，激勵股價11日大漲逾8%，12日早盤再漲1.8%，催動台廠AI伺服器代工廠營運引擎，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達蓄勢待發。

黃仁勳高盛技術會議演講重點 圖／經濟日報提供

輝達近來遭受市場各種紛擾與傳言干擾，黃仁勳首度出面消弭外界對AI投資變現的疑慮，高呼Blackwell需求暢旺，催動市場信心。黃仁勳於高盛技術會議上表示，客戶對Blackwell晶片需求強勁，「每個人都想最早拿到貨，且每個人都想拿到最多貨」，許多客戶因晶片供給短缺而緊張，輝達正盡力做到最好，供應商也努力趕進度。

黃仁勳在被問到AI支出是否能獲得投資報酬時指出，企業除了接受「加速運算」之外別無選擇，輝達的技術可以加快傳統工作負載，處理舊技術無法應對的AI任務，輝達的加速晶片在處理數據運算時能提高效能與效率，立刻就能節省成本，相較於傳統CPU，輝達AI晶片能夠減少運算時間約20倍，省下十倍的成本，若沒有輝達的晶片，資料中心耗費的成本會遠更多。

他說，輝達的伺服器表面看起來很貴，一個機櫃動輒起價上百萬美元，卻能取代上千個節點，還要計入提高的生產力。

他也說，「首先要記住，AI不只是一種晶片，而是一種基礎設施」，輝達的事業遠不只是生產晶片、再裝到電腦上。

黃仁勳指出，雲端服務商每花一美元買進輝達晶片，就可透過出租服務賺取五美元營收，「生成式AI不僅僅是一種工具，它是一種技能」。

黃仁勳登高一呼，輝達AI伺服器代工五雄全面站回五日線。

鴻海大漲4.72%，收在177.5元，廣達也強彈4.55%、收253元，緯創狂飆超過半根停板，收99.3元，緯穎叩關漲停價1,815元，英業達也勁揚超過3.6%、收在42.85元。

廣達執行副總經理楊麒令日前說，供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，雖然有些產品進入轉換期，市場對Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。

廣達第2季開始出貨H100伺服器，伴隨AI伺服器需求強勁、已貢獻廣達第2季整體伺服器營收超過50%，較先前預估的全年占比衝破五成提前達標，第3季起H200加入行列，出貨動能持續升溫。