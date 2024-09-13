台灣大入股精誠 攻AI布局 預估投資近40億元取得11.86%股權

台灣大哥大（3045）擴大資訊服務與AI布局，昨（12）日董事會通過與精誠資訊策略合作，以鉅額交易方式，買進11.86%精誠普通股。由於交易價格為交易日前一天收盤價上下10%範圍，以精誠昨日收盤價120元估算，台哥大估將入資35億～40億元。

市場人士分析，精誠是台灣資訊服務業龍頭，近年積極布局AI與相關應用，台灣大藉投資擴大資訊服務及AI，搶進企業客戶市場。

台灣大哥大將與精誠策略合作 圖／經濟日報提供

台灣大公告，基於策略投資考量，董事會通過以鉅額交易方式取得精誠資訊普通股股票，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10%範圍內，由董事會授權之人於適當時機進行交易，預計將取得精誠資訊32,298,154股，約11.86%。

精誠昨日公告，董事會通過子公司漢貿投資展業處分母公司精誠股票約21,316,678股，子公司精璞投資處分母公司精誠股票約10,981,476股，漢茂投資展業兩位法人代表董事辭職。

精誠昨日上漲3.5元，收120元，成交量377張，以昨日成交價估算，台灣大投資金額約為35億至40億元左右。

精誠表示，主要目的是引進策略投資人，等到交易完成才會有價格等相關細節。

根據精誠2023年年報，漢貿投資展業是精誠子公司，為第一大股東，精璞投資為第三大股東，兩家公司都出清所有持股，加上富邦集團先前已經透過富邦人壽買進3.89%持股，台灣大完成策略投資後約持有15.75%股權，將進入精誠董事會。

創辦人、前董座黃宗仁家族則透過個人與三家投資公司共持有約12.42%股權。

業界人士分析，台灣大策略投資精誠，應該是第一步，關鍵是雙方後續策略合作，擴大資訊服務事業版圖，深耕企業客戶，串連通訊、資訊及AI等智慧解決方案，業界也關注台灣大是否持續加碼股權。

精誠近年持續發展百工百業在生成式AI的落地應用，為企業提供AI賦能。精誠日前指出，相關AI應用服務已為集團帶來上億商機，預期2025市場需求將持續增長。