客戶搶購晶片 黃仁勳：輝達很依賴台積電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間十一日出席高盛技術會議，高呼客戶對最新一代Blackwell晶片需求「令人難以置信」，供應商正努力趕進度，將按計畫於第四季出貨。並指出，輝達強烈依賴台積電生產最重要的晶片，台積電是該領域最好的企業，選擇當供應商是因為他們很棒。

不過，會議中，他再度被問及地緣政治風險，黃仁勳坦言，台灣地緣政治局勢的緊張恐升高風險，若中國大陸試圖武力犯台可能會切斷輝達與台積電的聯繫，由於大部分技術都是輝達內部開發，「必要時當然可以將訂單轉移給其他供應商，只是這樣的調整可能導致晶片品質下降」。

黃仁勳表示，客戶對Blackwell晶片需求強勁，「我們看到了難以置信的需求！」。並指出，輝達與世界上每一家AI公司都有合作，「每個人都指望著我們」。

他直言，客戶都希望自己能第一批拿到晶片，都想訂最多，很多客戶因晶片短缺而緊張，輝達做法就是將硬體生產外包出去，供應商也努力趕進度。

另外，會議上也關注到客戶斥巨資投入AI領域，投資是否有相對應的回報？黃仁勳認為，輝達伺服器表面看來雖然昂貴，每台機櫃動輒要價數百萬美元，卻能取代數千個節點。

他更說，雲端服務商每花一美元買進輝達晶片，就可透過出租服務賺取五美元，「生成式AI不僅僅是一種工具，它是一種技能」。

輝達近來遭受市場各種紛擾與傳言干擾，此次為黃仁勳首度出面消弭外界對AI投資變現的疑慮，並高呼Blackwell晶片需求暢旺，催動市場信心。

受到黃仁勳一番話激勵，台積電昨每股四元股息除息上演秒填息，也拉抬AI相關概念股一片紅。