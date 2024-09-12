CloudMile聯手台灣大推「數據方舟備份」防勒索軟體

全球資安威脅日益增長，企業面臨的風險與挑戰不斷升高。CloudMile萬里雲與台灣大哥大（3045）12日宣布持續深化戰略結盟，聯手推出全新「數據方舟備份解決方案」，攜手台灣企業打造數據方舟，引領企業航向不被全球勒索軟體威脅的資安避風港。

近年來，全球資安事件頻繁發生，勒索軟體、社交工程攻擊及駭客威脅成為企業首當其衝的資安風險。根據2024年 Sophos發布年度《勒索軟體現況》調查報告，全球企業因勒索軟體支付的贖金額大幅上升，過去一年平均支付金額已高達200萬美元，較2023年的40萬美元翻了五倍之多。復原成本的平均值更達到273萬美元，給企業帶來了沉重的威脅風險。

針對當前企業面臨的資安風險，CloudMile 萬里雲與台灣大哥大共同開發了「數據方舟備份解決方案」，以「雲地數據備份」與「專線直連」服務為核心，協助企業構建完備的數據方舟。此方案特別強調黃金備份3-2-1原則，即3份資料、2種媒介、1份異地離線，從根本上鞏固企業的資安圍牆。

CloudMile萬里雲創辦人暨董事長劉永信分享過去的客戶案例，客戶的主要機房與備援機房僅相距幾十公尺，並習慣使用磁帶進行資料備份，操作不便且風險較高。CloudMile 萬里雲藉由規劃雲端架構，協助企業將資料上傳至雲端儲存空間，以雲端備份取代磁帶備份並使用至少2種不同的媒介進行資料備份，透過台灣大「OP 雲直連」的備份專線，提供企業更高效、更安全的數據備份服務。

過去許多企業對地端環境較為熟悉，但對雲端技術的認知尚未充分，面對多雲並用與混合雲架構的複雜性時，更需要有經驗的技術夥伴來協助企業應對資安挑戰。透過「數據方舟備份解決方案」，企業不僅可以運用雲端技術進行資料備份，更可以依賴台灣大哥大的「OP 雲直連」服務，確保資料安全傳輸不佔用正式環境的對外網路頻寬，有效降低勒索軟體及其他資安威脅的風險。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，透過台灣大電信網路、數據、場景與技術力等天賦與 CloudMile 萬里雲的雲端架構顧問及開發經驗深度結合，賦能企業掌握數位變革關鍵點，提供多元雲端解決方案，用戶數相比去年同期增長近四成，顯示市場需求與耕耘成果。