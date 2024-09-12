台積電資深副總何麗梅：面對夢想不要先想多困難 應思考解決方式

台積電文教基金會今天舉行第8屆青年築夢計畫成果發表會，台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅勉勵青年勇敢說出夢想，並要付諸實行；在面對夢想不要先想多困難，而是要思考解決的方式。

何麗梅說，夢想的力量在於感染與連結他人。當夢想被分享時，可能會引發共鳴，吸引更多人參與，讓信念更加堅定。夢想不僅要說出來，更要付諸實行，透過行動影響更多人，逐步讓夢想變得具體而可行。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，青年築夢計畫鼓勵年輕人跨出行動的第一步，希望有更多人能走出舒適圈，探索未知的領域；而在當前資訊科技快速發展的時代，應拓增國際觀，為自己培養更寬廣的視野。

台積電文教基金會指出，這屆獲獎計畫比以前更為多元，也更具全球視野，包含跨國教育平權、火箭科技、農廢解方及學障生科普教育推廣等。

台積電文教基金會表示，「跨國教育青芽計畫TIWACT」團隊是由台大學生橫川蓮奈、李姿穎、劉安娜及陳心葳組成，透過與非洲馬拉威的跨國教育合作，專注解決當地小學生英文閱讀問題，並積極推動聯合國永續發展目標第4項優質教育與第17項多元夥伴關係。

「翻閱思考教育團隊」是來自政大蘇瑋琳、陳泓慈與中正大學學生陳明心，專注改善屏東偏鄉高中生的教育資源不平等問題，以舉辦工作坊多場工作坊及論壇的方式引領學生探索自我。

中央大學的陳翰琨、蘇胤睿、官慶睿組成「SIGHTCubeSat 探空隨筆」團隊，計劃將一顆命名為Dreamer的罐狀奈米衛星參與巴西的LASC太空挑戰賽，展現台灣的科技實力與國際競爭力。

台積電文教基金會同時宣布，第9屆台積電青年築夢計畫「永續由我們決定」正式啟動，即日起開放網路徵件至10月15日止，築夢總獎金新台幣300萬元。不論是個人夢想的計畫，或是永續發展議題，都可提出具有創意的實踐計畫。