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STUDIO A搶蘋果商機 祭出iPhone 16購機抽獎活動

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球Apple粉絲期待萬分的 iPhone 16已於本周在蘋果秋季發表會上重磅登場！迎接iPhone 16新機上市，蘋果優質經銷商STUDIO A 12日於全台門市及官方網站開放新品預約，並盛大推出購機抽獎活動「STUDIO A閃耀盛典・購機登錄抽300+豪禮」，於9月20日起至12月31日活動期間，凡於STUDIO A、Straight A全台門市及官網購買 iPhone 16 全系列、Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE，並加購SA Care或任一副廠周邊配件，即可登錄參與抽獎，有機會帶回最大獎 iPhone 16 Pro Max、AirPods 4 等超過300項豪禮。

此外，STUDIO A也推出多項新機優惠活動，包含於指定門市刷中信LINE Pay卡消費滿3萬，可享LINE POINTS最高4%回饋，購買 iPhone 16 全系列加購SA Care全方位保障計畫，再送最高4,960元周邊配件好禮，並享iPhone指定機型舊機換新機加碼最高10%優惠。

為回饋會員長期支持，STUDIO A也將於9月20日起同步舉辦「STUDIO A 會員感謝祭」專屬活動，精選美食饗宴、運動休閒、質感生活12大人氣品牌，推出會員限定點數兌換免費招待、優惠折扣券，針對白金鑽石會員特別推出購買iPhone 16全系列前1,000名即享限量「STUDIO A x TTM提提研 倍抗痕DoubleFit生物纖維面膜」，讓會員享有滿滿福利。

Apple iPhone 16

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