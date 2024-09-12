施振榮獲頒全球智壽大使 亞洲第一人

英國國家長壽創新研究中心12日頒發宏碁（2353）集團創辦人施振榮「全球智壽大使」證書，他將是全球第11位智壽大使，也是第一位亞洲人獲此殊榮。未來他將扮演智壽大使，出面號召台灣業界共同參與，協助催生台灣健康長壽科技產業在國際市場佔有一席之地。

對於獲頒「全球智壽大使」，施振榮表示，雖然已經退休，但沒有從社會退休，至今仍善盡個人的社會責任（PSR），獲此殊榮是榮耀，更是責任，也希望未來能整合台灣跨領域的資源，在台灣的ICT產業基礎上，展現台灣科技島與創新矽島的實力，將科技創新應用在健康長壽產業領域，讓台灣為全人類做多更多的貢獻。

施振榮董事長與楊泮池董事長聯合號召台灣企業共同重視高齡化的議題，並針對高齡者的需求開發創新應用，日前（9月5日）他並擔任國際創新長壽社企股份有限公司（Taiwan Innovation Centre Ageing Ltd, 簡稱TICA）董事長。TICA係由三位企業家包括富邦金控（2881）董事長蔡明興，南山人壽董事長尹崇堯、緯創資通（3231）董事長林憲銘個人出資及二家企業-信義房屋及典通公司共同成立。楊泮池董事長當首席顧問，國立陽明交通大學特聘教授陳亮恭台北市立關渡醫院院長與國立政治大學企管系特聘教授別蓮蒂公企中心主任兼商學院信義書院執行長當共同顧問。NICA 也會成為TICA的國際策略顧問。

由於全球即將面臨人口結構的改變，超高齡社會的趨勢將是全球人類要共同面臨的課題，台灣面臨老年人口快速增加及高齡化時程縮短，尤其在2025年將進入超高齡社會；其中老年人口佔全台人口20%左右，所以如何建構友善及健康長壽社會是全球共同努力的目標。

英國國家長壽創新研究中心(National Innovation Centre Ageing 簡稱NICA)是一個全球性的組織，由英國政府於初創時投資設立的國家長壽創新研究中心。這個中心透過全民參與及與各個相關領域的產官學合作，針對健康長壽相關科技/產品未來的研發及AI生成數據分析，將以提供市場使用！NICA副院長康琳教授表示，NICA運用科技來連結與瞭解不同階段的生活、社會、經濟與環境，針對國際高齡化社會趨勢和健康長壽投入智能及進行研究，最終目標是為所有人類開創更優質的生活及更永續的世界。

為有效推動國際參與，NICA在合作國家成立全球公民網絡VOICE，旨在收集世界各地的知識和想法，促進健康長壽領域的創新研究。未來將與TICA一起透過這個平台配合行政院國家高齡科技產業行動計畫，透過全民參與模式收集大眾想法、意見及建議對接健康長壽社會的需求。今年NICA已與國立陽明交通大學和國立成功大學簽訂合作MoU。

此次授證，是在國科會林法正副主任委員、經濟部產業發展署陳佩利副署長，英國在台辦事處經濟署署長韓杰(Jessica Henry) 與台北市立關渡醫院陳亮恭院長見證下，由NICA副院長兼VOICE執行長康琳教授(Prof Lynne Corner) 正式頒發智壽大使證書給施振榮先生。

英國在台辦事處經濟署署長韓杰表示：「恭喜宏碁創辦人施振榮成為英國國家長壽創新研究中心第一位亞洲『全球智壽大使』。很高興看到英國國家長壽創新研究中心持續深化和台灣的關係，支持共同開發創新的服務和產品，發揮彼此互補的優勢。台英的健康科技合作不只將有助於處理雙方高齡化社會的重要議題，也將能為全球帶來寶貴的貢獻。」

NICA+Voice獨家授權TICA+VOICE Taiwan未來在台使用他們的健康長壽產業的全球數位平台。TICA+VOICE Taiwan將引進英國的AI生成應用服務來協助台灣的產官學可以更多元性地為健康長壽社會做超前部署。此舉將提升台灣在國際也將透過全民共參與的模式將大眾的想法、意見及建議對接健康長壽社會的需求，同時協助建立利用台灣科技創新的優勢建立健康長壽科技產業，將其產品及服務向全球推廣 ，期望與國際夥伴共同營造自主樂活的健康長壽的生活。