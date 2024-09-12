世代傳承有成！志聖再獲獎 侯友宜親自頒獎予總座梁又文

PCB半導體設備大廠志聖世代傳承獲得肯定，12日獲頒新北市企業精典獎世代傳承類組獎，也在眾多得獎企業脫穎而出獲得精典非凡企業類組金盃。由侯友宜市長頒發給志聖梁又文總經理。

志聖（2467）董事長梁茂生日前在股東大會期間談到接班傳承，並看好在擁有集團完整歷練的總座梁又文帶領下，成長性越來越明顯。

回顧2022年志聖董事會決議由梁又文正式接任總經理，傳承董事長梁茂生精神，帶領志聖持續開拓半導體應用發展並取得佳績。晶圓代工龍頭台積電（2330）並在2023年頒發志聖最佳量產支援獎，肯定技術實力和服務質量。

梁茂生在今年8月2日申報以巨額逐筆交易方式，於8月5日至9月4日期間，轉讓共1,600張志聖持股予家族閉鎖型控股公司-海杏投資(股)公司。對於該策略，志聖強調，鞏固家族對公司持股結構，增強管理團隊穩定性。

志聖先前指出。此次股權轉讓旨在接班傳承並加強家族企業的長期穩定性與持續發展，有助於進一步鞏固家族對公司持股結構，增強管理團隊穩定性。股權轉換不會影響公司日常運作、管理結構及經營策略。公司將繼續秉持原有經營理念與目標，致力為鼓動創造長期價值。