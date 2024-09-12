跟上「WOA」成長浪潮 系微今明年營運持續走揚

系微（6231）今年受惠PC產業市況回溫，加上由高通（Qualcomm）領軍的Arm-based CPU AI PC裝置帶動下，激勵營運持續走高，展望後市，系微董事長王志高12日指出，預計下半年營運略優於上半年，且在競爭對手AMI易主，系微有望拿下更大市占率，以及WOA（Windows on Arm）開案量持續看增下，預估系微2025年營運將優於今年。

AI PC時代處理器百花齊放，尤其WOA今年來勢洶洶，積極搶占x86架構地盤。

對此，王志高指出，系微在x86及arm架構都有客戶，因此PC CPU市占率變動對系微來說影響不大，系微兩邊都會全力支援。不過，因系微在PC arm架構首波就支援高通處理器，因此在相關領域市占率也高於原先在x86市場，達七成左右。

展望後市，王志高表示，目前已有不少廠商積極開發WoA處理器，預期2025年將有更多相關案子，而系微是同業中支援最齊全的業者，且在arm架構收費略高於x86架構下，預計將帶動系微2025年營運持續成長。

不過，王志高分析，年初時預期PC產業下半年表現將優於上半年，但現在來看，「下半年有點詭異」，但整體來看，仍是預計系微下半年營運將略優於上半年。

值得一提的是，系微在BIOS主要競爭對手之一AMI近期易主。王志高分析，AMI在經營權變動下，短期決策可能不順，但對系微而言將是好事，有機會拿下更大市占率。

系微今年8月營收1.09億元，月增1.39%、年增5.22%；累計系微今年前八個月營收達9.9億元，年增21%，為歷史新高紀錄。法人預估，系微今年全年業績相較去年將有雙位數增長。

至於在伺服器業務部分，目前Open BMC架構下，系微相關業務營收比重約一成，系微總經理莊鈴文認為，目前與公司接觸的客戶很多，但實際導入量產部分還不明顯，預計要到明年相關業務才較有機會。