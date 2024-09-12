宏達電淨零碳排有成 通過SBTi審核驗證

宏達電（2498）HTC致力於透過科技改善人類生活，並堅守將永續地球傳承給下一代的使命，12日，HTC分享了其在永續發展上的最新進展，再次獲得國際認證機構的高度肯定！HTC所設定的溫室氣體減量短期及淨零目標，已通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Target initiative，以下簡稱SBTi）的審核驗證，成為台灣高科技硬體設備產業中第五家獲得SBTi核准淨零目標的企業！這也標誌著HTC用實際行動支持《巴黎協定》設定的1.5°C升溫限制目標。

HTC短期及淨零目標獲SBTi審核通過

實現1.5°C升溫限制目標的要求是一項艱鉅的挑戰，目前全球僅有少數企業達到SBTi設定的標準。SBTi作為全球氣候行動的權威機構，此次對HTC積極減排目標的認可，證明了HTC在ESG領域的卓越表現。這不僅強調了HTC致力於遵守國際永續標準的承諾，也鞏固了HTC在全球低碳轉型浪潮中占據領先地位。

SBTi由CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact, UNGC）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同組成，是全球首個為企業設立淨零碳排（Net Zero）標準的減碳框架。SBTi主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，協助企業或組織設定短期和長期的減碳目標，提供符合《巴黎協定》目標的碳排放指南、標準和減碳建議。

承諾2050年實現整個價值鏈的溫室氣體淨零排放

HTC已設定了明確的目標，以減少公司在營運過程中所產生的溫室氣體（GHG）排放量。為實現此目標，HTC訂定了短期與長期目標，承諾於2050年實現整個價值鏈的溫室氣體淨零排放。

根據短期目標，HTC承諾在2030年將範疇一和範疇二的溫室氣體排放，相較於2021年基準年絕對減量42%，並在相同時間範圍內，將範疇三的溫室氣體排放絕對減量25%。展望長期目標，HTC承諾於2050年，將範疇一、範疇二和範疇三的溫室氣體排放較2021年基準年絕對減量90%。

此外，HTC已經實施六項關鍵減碳策略來應對氣候變遷，涵蓋「碳管理與政策」、「低碳營運」、「低碳產品」、「低碳運輸」及「價值鏈議合」和「碳抵銷」等六大面向。同時，在2024年初，更進一步擴大溫室氣體盤查與查證範圍至母子公司，啟動「低碳化製程暨供應鏈轉型推動計畫」，並規劃導入內部碳定價機制，以持續減少碳足跡。不僅如此，HTC也揭露了通過第三方驗證的年度旗艦機種VIVE XR Elite的碳足跡報告，顯示其總生命週期排放量為92.64 kgCO2e。

對HTC來說，設定科學基礎減量目標只是起點，我們將持續致力於減少自身對環境的影響，並推動整個產業鏈的變革。展望未來，HTC將不斷探索新的方法，以最小化環境足跡，並朝向2050年實現淨零排放的目標持續邁進。