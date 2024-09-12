資策會MIC：AI助力企業碳管理、金融機構降低ESG投資與風險控制

資策會產業情報研究所（MIC）12日舉辦第37屆MIC FORUM Fall《智鏈未來AI：Now & Next》研討會，聚焦AI導入淨零趨勢，並關注企業綠電採購議題與提供指南。展望國際淨零、永續趨勢，AI發展對算力的需求驅動能源消耗攀升，然而AI同樣有助於企業的淨零、永續發展，提供新的解決方案，在金融融資、流程改善、資訊設備監控以及供應鏈管理的淨零，AI皆扮演要角。

產業顧問施柏榮指出，AI導入淨零與碳管理有兩類需求者，一是受到供應鏈淨零轉型要求的企業，二是金融與資產管理機構，企業應用AI工具達到自主碳管理、供應鏈減碳需求；金融部門聚焦於降低ESG投資與風險控制，甚至期望藉由AI尋找對永續發展產生正面影響的新事業。

綜覽國際AI淨零轉型治理解決方案，資策會MIC表示，AI主要被應用於「基礎設備監控、自動化數據擷取、報告生成、ESG數據驗證以及偵查、ESG投資風險監控、ESG投資組合建議」。產業顧問施柏榮分析，AI導入淨零可否落地的關鍵在於透明化的資料治理，導入的兩大先決要件，分別為完善化的數據資料庫與數據品質，以及可信任與可解釋的AI演算法與模型。

展望未來，面對更多元產品與供應鏈關係，以及更細緻化的淨零與ESG規範，預期雲端服務提供商、金融機構將會持續推展AI於淨零、永續的應用，檢索增強生成（RAG）與大型語言模型（LLM）等技術應用發展將值得關注。