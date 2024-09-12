台商嗅到印度製造商機 電電公會率團參展拚訂單

印度總理莫迪（Narendra Modi）喊出「在印度製造」（Make inIndia）後，台商嗅到商機。在電電公會籌組下，超過30家廠商到印度參展，希望在印度拿下更多訂單。

2024年「印度電子零組件暨製造展」和「印度半導體展」於11到13日在德里周邊新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida）的展場India Expo Mart Ltd. （IEML）進行，吸引來自29個國家的830家廠商參展，業界的預計觀展人數將突破5萬人。

這次展會的亮點之一，是有首次舉行的e-Future 大會，當中特別介紹到人工智慧（AI）、機器學習（ML）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛汽車和 6G等突破性技術。

台灣區電機電子工業同業公會這次組團，帶領億光電子、中強光電、幸康電子等30多家廠商參加，也有健和興端子、固緯集團、佳必琪等數家廠商看好印度市場自行參展。

電電公會國際業務室副主任劉世維表示，這次帶台灣廠商參展最大的目的，就是希望幫大家拓展商機，期盼協助廠商接到更多訂單，或幫助業者找到更多當地的合作夥伴，尤其台灣參展的多為中小企業，他們比較難以自己找到合適的合作對象，希望藉由這個平台，幫台廠找到合宜的夥伴。

劉世維提到，這次參展的台灣廠商是歷年最多的一次，而的確在莫迪喊出Make in India，以及中美之間發生摩擦、中印邊境衍生問題，這些都成了台商在印度發展的契機，相信明年還會有更多台廠參展。

這次前往觀展，並與台灣廠商互動的中華民國駐印度代表處經濟組組長陳郁淇表示，電電公會這次帶著34家電子、電機相關業者前來參展，一共設了50個攤位，規模是歷年之最，另外也還有自行參展的台灣業者，可見大家看到印度發展製造業過程中產生的內需市場，也認為印度未來發展Make in India計畫的過程中，台灣能成為幫助他們的一股強大力量。

固緯集團印度公司總經理陳木騰表示，這是疫情後，廠商參展最踴躍的一次，許多世界各地自動化設備廠商、主被動零件供應商都前來參加，公司也共襄盛舉，希望讓業績再往上攀升。

陳木騰提到，印度電動車市場炙手可熱，而這此展覽，呈現的就是應用在EV市場的產品，相信這對提升在印度的業績有很大的幫助。