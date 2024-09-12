宏碁創辦人施振榮獲頒「智壽大使」 鼓勵台英合作創生健康產業
宏碁集團創辦人施振榮今日獲英國國家長壽創新研究中心頒發「全球智壽大使」證書，對於獲頒「全球智壽大使」，施振榮表示，他希望未來能整合台灣跨領域的資源，在台灣的ICT產業基礎上，展現台灣科技島與創新矽島的實力，將科技創新應用在健康長壽產業領域，讓台灣能為全人類做出更多貢獻。
施振榮表示，他雖然已經退休，但沒有從社會退休，至今仍善盡個人的社會責任，獲此殊榮是榮耀，更是責任，未來計畫親自出面，號召台灣業界共同催生台灣健康長壽科技產業。
英國在台辦事處經濟署署長韓杰今日也出席活動現場。韓杰表示，很高興看到英國國家長壽創新研究中心持續深化和台灣的關係，支持共同開發創新服務和產品，發揮互補優勢。台英的健康科技合作，不只有助處理雙方高齡化社會重要議題，也為全球帶來寶貴貢獻。
英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre Ageing，簡稱NICA）是一個全球性組織，該中心積極與各相關領域產官學合作，研發健康長壽相關科技產品的研發及AI生成數據分析供市場使用。
NICA副院長康琳表示，NICA投入國際高齡化社會趨勢和健康長壽研究，最終目標是為所有人類開創更優質的生活、更永續的世界。為有效推動國際參與，今年NICA也與國立陽明交通大學、國立成功大學簽訂合作備忘錄。
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