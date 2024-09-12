快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

宏碁創辦人施振榮獲頒「智壽大使」 鼓勵台英合作創生健康產業

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁集團創辦人施振榮（右）今日獲頒「全球智壽大使」證書。圖／智榮基金會提供
宏碁集團創辦人施振榮（右）今日獲頒「全球智壽大使」證書。圖／智榮基金會提供

宏碁集團創辦人施振榮今日獲英國國家長壽創新研究中心頒發「全球智壽大使」證書，對於獲頒「全球智壽大使」，施振榮表示，他希望未來能整合台灣跨領域的資源，在台灣的ICT產業基礎上，展現台灣科技島與創新矽島的實力，將科技創新應用在健康長壽產業領域，讓台灣能為全人類做出更多貢獻。

施振榮表示，他雖然已經退休，但沒有從社會退休，至今仍善盡個人的社會責任，獲此殊榮是榮耀，更是責任，未來計畫親自出面，號召台灣業界共同催生台灣健康長壽科技產業。

英國在台辦事處經濟署署長韓杰今日也出席活動現場。韓杰表示，很高興看到英國國家長壽創新研究中心持續深化和台灣的關係，支持共同開發創新服務和產品，發揮互補優勢。台英的健康科技合作，不只有助處理雙方高齡化社會重要議題，也為全球帶來寶貴貢獻。

英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre Ageing，簡稱NICA）是一個全球性組織，該中心積極與各相關領域產官學合作，研發健康長壽相關科技產品的研發及AI生成數據分析供市場使用。

NICA副院長康琳表示，NICA投入國際高齡化社會趨勢和健康長壽研究，最終目標是為所有人類開創更優質的生活、更永續的世界。為有效推動國際參與，今年NICA也與國立陽明交通大學、國立成功大學簽訂合作備忘錄。

宏碁 施振榮 英國

延伸閱讀

宏碁前進 WTO「2024公共論壇」分享負責任的供應鏈經驗

成大、NICA簽署合作備忘錄 推動高齡產業研究

施振榮、林憲銘現身工研院士會議 為 AI 發展拋五大策略

影／台灣風物圖卷台北101付費看 彰化免費展錯過太可惜

相關新聞

獨家／緯創分紅開獎！獎金入帳時間、評等方式全曝光

代工大廠緯創（3231）旗下AI伺服器業務成長強勁，股價表現也隨之起飛，而有員工透露，緯創已於12日公布員工年度績效成績...

台灣大公告取得精誠資訊11.86%股份

台灣大今（12）日下午公告，台灣大董事會今日通過以鉅額交易方式取得精誠資訊普通股，將於交易完成後，公告實際交易資訊。

是方吳彥宏：AI機房未來數位經濟的碁石

AI（人工智慧）大數據時代來臨，傳統IDC機房已經不符合市場需求，中華電信子公司是方電訊董事長吳彥宏針對全台資料中心現況...

緯創助 17Life OMO 系統上雲！移至微軟平台、迎戰新零售

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙12日宣布，為因應線上與線下融合的OMO新零售發展趨勢，將攜手零售業數位化顧問...

宏碁前進 WTO「2024公共論壇」分享負責任的供應鏈經驗

宏碁（2353）永續長劉靜靜於11日在世界貿易組織瑞士日內瓦總部舉行的「2024公共論壇」以「建立負責任的供應鏈（Bui...

東海大學和業界合作 芝加哥工具機展公開AI孿生技術

東海大學資工系教授周忠信最近代表東海大學，與知名工具機廠商百德機械以及超數科技公司共同開發出應用在工具機的AI孿生（AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。