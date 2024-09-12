緯謙科技攜手 17Life完成OMO系統雲端遷移 迎戰新零售

因應線上與線下融合（OMO）新零售發展趨勢，緯創（3231）集團旗下創新雲端服務供應商—緯謙科技（WiAdvance）與零售業數位化顧問暨系統供應商康太數位（17Life）攜手合作，將17Life的OMO商流核心系統全面轉移至微軟Azure雲端平台，不僅透過雲端彈性調整資源，更為未來交易量成長與擴充需求提供穩定的基礎，以應對日益多元的消費需求。

17Life董事長李易騰表示，新零售的核心在於全面打通全通路營運，並將線上與線下的消費體驗無縫融合。緯謙提供的協助在於支援17Life成功遷移OMO與商流核心系統至雲端平台，使17Life能充分運用Microsoft Azure的彈性、高擴展性和高可用性，結合最前沿的AI技術與Machine Learning模組，持續深入優化用戶數據分析，進一步實現線上數位電商與線下實體門市的購物體驗整合。期讓消費者靈活選擇購物方式，不論是在線上下單後到門市取貨，或是在實體店購買後享受線上的加值服務，都能提升整體消費體驗與便利性。

緯謙科技總經理夏志豪表示，在兼顧數位轉型、系統維護成本下，企業對混合雲服務需求增加，緯謙以多雲服務為基礎，提供客戶從環境評估、建置諮詢、架構規劃到技術轉移的一站式雲端整合方案。透過協助17Life發揮混合雲的優勢，期待繼續支援17Life及更多零售業者無縫雲端轉移，並利用數據分析、機器學習、生成式AI技術開發更多創新應用，推動新零售轉型。