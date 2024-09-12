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台灣大買精誠資訊11.86%股權 擴大資服布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）公告，董事會決議取得精誠資訊（6214）普通股股票，持股比例約11.86%。市場分析，台灣大要藉此積極擴大資訊服務相關業務，同時深化AI布局。

台灣大公告指出，基於策略投資考量，於113年9月12日董事會通過以鉅額交易方式取得精誠資訊普通股股票，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10%範圍內，由董事會授權之人於適當時機進行交易，本公司於交易完成後公告實際交易相關資訊。

台灣大指出，交易數量為32,298,154股，預計持股約11.86%，每單位價格交易日前一天收盤價上下10%範圍內。

精誠集團近年積極布局資通訊服務，更積極投入AI布局，協助企業導入生成式AI解決方案

日前精誠集團指出，展望第4季，精誠集團將持續發展百工百業在生成式AI的落地應用，結合集團在「雲端、數據、資安、軟體開發、維護維運」五大服務的應用量能，以及AI生態圈夥伴在軟硬體、研發、新創等領域的優勢，為企業提供最佳的AI賦能加速創新。目前相關AI應用服務已為集團帶來上億商機，也預期2025市場需求將持續增長，為營運增添成長動能。

AI 台灣大哥大 精誠

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