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緯創助 17Life OMO 系統上雲！移至微軟平台、迎戰新零售

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙經理吳炯義、綜合性工業部總監吳浩志。 記者吳康瑋／攝影
緯謙經理吳炯義、綜合性工業部總監吳浩志。 記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙12日宣布，為因應線上與線下融合的OMO新零售發展趨勢，將攜手零售業數位化顧問暨系統供應商康太數位（17Life）進行合作，將17Life的OMO商流核心系統全面轉移至微軟Azure雲端平台，透過雲端彈性調整資源，為未來交易量成長與擴充需求提供穩定基礎，掌握線上線下每一筆商機，提供企業客戶更優質的服務，以應對日益多元的消費需求。

17Life董事長李易騰表示，新零售的核心在於全面打通全渠道運營，並將線上與線下的消費體驗無縫融合。緯謙提供的協助在於支援17Life成功遷移OMO與商流核心系統至雲端平台，使17Life能充分運用Microsoft Azure的彈性、高擴展性和高可用性，結合最前沿的AI技術與Machine Learning模組，持續深入優化用戶數據分析，進一步實現線上數位電商與線下實體門市的購物體驗整合。

李易騰強調，透過這一強大的OMO與商流系統，讓消費者可以靈活選擇購物方式，不論是在線上下單後到門市取貨，或是在實體店購買後享受線上的增值服務，皆能大幅提升整體消費體驗與便利性，實現17Life的品牌客戶所期待的優質消費者體驗效果。

李易騰指出，隨著數位轉型的迅速推進，17Life積極把握這一契機，不斷強化其技術基礎與服務創新，為消費者提供更完善的購物體驗。我們深知，雲端轉型不僅是提升業務連續性與穩定性的重要步驟，更是進一步強化競爭力與創造價值的關鍵。透過Microsoft Azure平台的強大能力，17Life得以加速OMO系統的擴展，持續提升營運效能，持續占有市場優勢地位。

緯謙總經理夏志豪表示，在兼顧數位轉型、系統維護成本下，企業對混合雲服務需求增加，緯謙以多雲服務為基礎，提供客戶從環境評估、建置諮詢、架構規劃到技術轉移的一站式雲端整合方案。很高興能協助17Life發揮混合雲的優勢，期待繼續支援17Life及更多零售業者無縫雲端轉移，並利用數據分析、機器學習、生成式AI技術開發更多創新應用，推動新零售轉型。

隨著數位轉型的加速，許多產業藉此機會轉向雲端並開發全新應用，系統上雲或資料移轉的過程經常面臨諸多挑戰。此外，如何兼顧安全性並透過大數據分析創造商業價值，也是不容輕忽的課題。緯謙科技一向定位為「企業最佳的數位轉型夥伴」，具備充沛的雲端技術能量與產業經驗，深諳客戶的IT邏輯架構與轉型需求，此次協助17Life將系統無縫遷移至Azure平台，不僅確保業務連續性與穩定性，更透過穩健的OMO系統和擴充能力優化用戶體驗，進一步提升營運效能的綜效。

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