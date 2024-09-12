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宏碁前進 WTO「2024公共論壇」分享負責任的供應鏈經驗

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁永續長劉靜靜參與世界貿易組織於瑞士日內瓦總部舉行的「2024公共論壇」。宏碁／提供
宏碁永續長劉靜靜參與世界貿易組織於瑞士日內瓦總部舉行的「2024公共論壇」。宏碁／提供

宏碁（2353）永續長劉靜靜於11日在世界貿易組織瑞士日內瓦總部舉行的「2024公共論壇」以「建立負責任的供應鏈（Building a Responsible Supply Chain）」為題分享宏碁在推動永續發展的相關經驗。

宏碁本次應邀參加外交部舉辦「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企業之實踐（Greener and Inclusive Economies in the Name of Re-globalization: Mutual Supportiveness of Government and Private Approaches） 」研討會場次，與富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生、肯亞及印度籍律師分別從不同角度分享綠色與包容經濟。

自2008年起，宏碁即加入CDP（原碳揭露計畫）供應鏈計劃，管理供應鏈的碳排放，並擴展至二階與三階供應商。同時更於2021年啟動「Earthion」計畫，將減碳行動理念延伸至志同道合的供應鏈，並開始與供應商及合作夥伴密切合作，在能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收等項目中展開行動，進而在產品中增加使用消費後回收塑料的比例。

宏碁透過每年的ESG溝通會議、不定期業務會議、CDP及碳管理相關培訓課程等，使合作夥伴的思維與宏碁同步，並透過ESG評分卡的管理機制，將供應商的溫室氣體盤查、碳管理、減碳行動與再生電力使用情形納入評估之中，藉此鼓勵供應商承諾淨零、訂定RE100或SBT等積極的減碳目標，帶領供應商一同邁向2050淨零排放。

宏碁已加入RE100倡議，承諾2035年實現使用100％再生電力，同時亦承諾在2050年達成淨零排放。

宏碁 富邦金控 減碳

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