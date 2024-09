宏碁前進 WTO「2024公共論壇」分享負責任的供應鏈經驗

宏碁(2353)永續長劉靜靜於11日在世界貿易組織瑞士日內瓦總部舉行的「2024公共論壇」以「建立負責任的供應鏈(Building a Responsible Supply Chain)」為題分享宏碁在推動永續發展的相關經驗。

宏碁本次應邀參加外交部舉辦「以再全球化之名實現綠色與包容經濟:政府與私人企業之實踐(Greener and Inclusive Economies in the Name of Re-globalization: Mutual Supportiveness of Government and Private Approaches) 」研討會場次,與富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生、肯亞及印度籍律師分別從不同角度分享綠色與包容經濟。

自2008年起,宏碁即加入CDP(原碳揭露計畫)供應鏈計劃,管理供應鏈的碳排放,並擴展至二階與三階供應商。同時更於2021年啟動「Earthion」計畫,將減碳行動理念延伸至志同道合的供應鏈,並開始與供應商及合作夥伴密切合作,在能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收等項目中展開行動,進而在產品中增加使用消費後回收塑料的比例。

宏碁透過每年的ESG溝通會議、不定期業務會議、CDP及碳管理相關培訓課程等,使合作夥伴的思維與宏碁同步,並透過ESG評分卡的管理機制,將供應商的溫室氣體盤查、碳管理、減碳行動與再生電力使用情形納入評估之中,藉此鼓勵供應商承諾淨零、訂定RE100或SBT等積極的減碳目標,帶領供應商一同邁向2050淨零排放。

宏碁已加入RE100倡議,承諾2035年實現使用100%再生電力,同時亦承諾在2050年達成淨零排放。