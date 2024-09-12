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半導體先進製程拚循環經濟 崇越、立盈環保科技扮推手

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）持續推動ESG布局，在循環經濟方面崇越（5434）、立盈環保科技、創控科技（6909）、家登（3680）集團等皆扮演關鍵夥伴，其中重要夥伴崇越方面，本身擁有機電空調、廢水處理、無塵室等多元豐富經驗並爭取半導體大廠海外水資源商機，據了解，崇越持續爭取海外環工相關案件，但對相關專案進度保密。

立盈環保科技方面是台積電過往推進2023年國內首座零廢中心計畫的重要背後推手，立盈環保科技中科分公司先前動土，在協助台積電氟化鈣汙泥再利用進展最快速，目前已經開始試車操作，也讓這家僅16人菁英團隊的協力公司，每年可處理1.8萬噸的氟化鈣汙泥，成為台積零廢中心後續發展的前鋒部隊。

創控科技則是AMC（氣體分子污染物）微污染監控大廠，協助半導體廠從環境監測、晶圓搬運盒（FOUP）潔淨度確認到設備機台內的污染管控，都有最符合經濟效益的解決方案，配合半導體大廠先進製程推進需求，公司提到，分析儀已經開始接單出貨，營收貢獻將於客戶驗收後陸續顯現，增添公司營運成長新動能。

半導體 台積電 環保

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