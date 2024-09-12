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日月光永續創新競賽啟動 首獎最高100萬元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

日月光投控（3711）12日宣布啟動「2024日月光永續創新競賽」，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會再次舉辦第三屆永續創新競賽。

今年聚焦「綠創低碳」、「循環經濟」兩大主題，期望以最高100萬元的獎金，支持永續環境新創公司激發創新技術，報名時間自即日起至10月31日。

本次競賽初選將遴選 6 家入圍團隊，日月光將於賽前提供創新創業培力課程，進行商業輔導與育成，協助團隊完整建立營運模式，培養可持續性合作的新創夥伴，績優團隊將有機會與日月光展開實際合作，共同創造社會正面影響力。

光環 日月光

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