快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

默沙東藥廠與臺大進修推廣學院 共同舉辦管理培訓課程

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

美商默沙東藥廠（MSD）深耕台灣30年，為了培育世界級領導人才，繼去年委託臺大進修推廣學院為默沙東中階主管量身訂製管理培訓課程，今年更投入百萬持續協助員工強化自身能力以因應環境快速變遷，並於12日舉辦第二屆開學典禮，協助員工與企業迎向新的挑戰。

默沙東藥廠是全球最大處方藥品公司之一，名列財星世界500強排行榜（Fortune Global 500），2023年默沙東在全球投入於研發領域的金額高達305億美元，位居全世界藥廠之冠，在成立130多年來以不斷創新的技術來滿足全人類的醫療健康需求，在人才培育上也秉持著為生命創新（Inventing for life）的公司宗旨，每年在台灣投入超過數百萬元委託臺大進修推廣學院為默沙東中階主管量身訂製管理培訓課程，協助員工持續強化自身能力以因應環境快速變遷。

默沙東台灣分公司總裁湯偉成表示，科學研發及人才培育一直以來都是默沙東最重視的發展方向，期待同事們能透過相關的進修課程，培養不同技能，除了在現階段的職位中發揮最大潛能，也能為下個階段的職涯發展做好準備。

臺大進修推廣學院長郭佳瑋教授表示，近年來，企業委託臺大進修推廣學院為員工進行再培訓的需求日益增加，今年度再次與默沙東合作訂製管理培訓課程，期望能有效幫助提升企業及員工的競爭力以因應環境快速變遷。

湯偉成進一步指出，在病人優先的前提下，讓員工感受到公司對他們的全力支持與重視，員工從職涯中獲得成長、自信與快樂轉化為每個人竭力幫助病人的力量，不僅為當前職位和未來職涯奠定堅實基礎，更落實到團隊帶領中，建立強大的團隊凝聚力和幸福感，體現向上與向下的溝通增加向心力減少組織人才流失，實現企業最大潛能，共同創造無限可能。

職涯

延伸閱讀

選後行情、高經濟成長雙利多 印股三個月來漲逾13%

中科推動人才培育計畫 向下扎根打造園區人才庫　

19歲男癲癇藥治不好 三總手術切除病灶改善生活

巴黎帕運／陳柏諺桌球初體驗就奪牌 感謝團隊情蒐完整

相關新聞

獨家／緯創分紅開獎！獎金入帳時間、評等方式全曝光

代工大廠緯創（3231）旗下AI伺服器業務成長強勁，股價表現也隨之起飛，而有員工透露，緯創已於12日公布員工年度績效成績...

東海大學和業界合作 芝加哥工具機展公開AI孿生技術

東海大學資工系教授周忠信最近代表東海大學，與知名工具機廠商百德機械以及超數科技公司共同開發出應用在工具機的AI孿生（AI...

優你康光學擴大產線與自動化升級 強化市場競爭力

全球隱形眼鏡市場呈現蓬勃發展態勢，消費者對於高品質產品的需求持續攀升。優你康光學（4150）為因應此趨勢，積極投入資源，...

輝達黃仁勳盛讚台積電最佳 CoWoS快速大擴產明後年持續

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在San Francisco Communacopia + Technology Con...

全球科技股短空長多 統一投信第4季看好五大領域業績續加速

受到AI類股仍在燒錢階段，獲利不如預期，引爆估值過高疑慮，近期全球科技股回檔修正。統一投信表示，市場對AI投資回報的質疑...

AI時代企業熱中團體戰

當代人類生活的基本特徵之一，是我們在職場中所身處的工作團隊日益龐大，這通常得歸功於科技的進步。然而這股趨勢所產生的廣泛社會與經濟影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。