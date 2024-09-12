默沙東藥廠與臺大進修推廣學院 共同舉辦管理培訓課程

美商默沙東藥廠（MSD）深耕台灣30年，為了培育世界級領導人才，繼去年委託臺大進修推廣學院為默沙東中階主管量身訂製管理培訓課程，今年更投入百萬持續協助員工強化自身能力以因應環境快速變遷，並於12日舉辦第二屆開學典禮，協助員工與企業迎向新的挑戰。

默沙東藥廠是全球最大處方藥品公司之一，名列財星世界500強排行榜（Fortune Global 500），2023年默沙東在全球投入於研發領域的金額高達305億美元，位居全世界藥廠之冠，在成立130多年來以不斷創新的技術來滿足全人類的醫療健康需求，在人才培育上也秉持著為生命創新（Inventing for life）的公司宗旨，每年在台灣投入超過數百萬元委託臺大進修推廣學院為默沙東中階主管量身訂製管理培訓課程，協助員工持續強化自身能力以因應環境快速變遷。

默沙東台灣分公司總裁湯偉成表示，科學研發及人才培育一直以來都是默沙東最重視的發展方向，期待同事們能透過相關的進修課程，培養不同技能，除了在現階段的職位中發揮最大潛能，也能為下個階段的職涯發展做好準備。

臺大進修推廣學院長郭佳瑋教授表示，近年來，企業委託臺大進修推廣學院為員工進行再培訓的需求日益增加，今年度再次與默沙東合作訂製管理培訓課程，期望能有效幫助提升企業及員工的競爭力以因應環境快速變遷。

湯偉成進一步指出，在病人優先的前提下，讓員工感受到公司對他們的全力支持與重視，員工從職涯中獲得成長、自信與快樂轉化為每個人竭力幫助病人的力量，不僅為當前職位和未來職涯奠定堅實基礎，更落實到團隊帶領中，建立強大的團隊凝聚力和幸福感，體現向上與向下的溝通增加向心力減少組織人才流失，實現企業最大潛能，共同創造無限可能。