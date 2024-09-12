獨家／緯創分紅開獎！獎金入帳時間、評等方式全曝光

代工大廠緯創（3231）旗下AI伺服器業務成長強勁，股價表現也隨之起飛，而有員工透露，緯創已於12日公布員工年度績效成績，而此次公布的成績結果，將與兩周後發放的獎金額度有關，目前緯創評等共分為五種，包括「特優、優、甲、甲-、乙」，而要領到這次獎金，必須要在6月4日前到職，並且通過三個月試用期考核，才算是符合資格，事實上，緯創所有員工每年都必須接受「兩次績效考核」，並以考核結果作為「獎酬」、「派任」、「晉升」及「各項人員管理」的參考依據，並且公司為達公平、公正、合理的績效管理精神，已在全球各廠區分階段逐步推動多元評核，導入新績效管理系統，於績效評核時，可邀請其他人給予工作及職能的回饋，提供其主管多面向的績效評核參考，而這次公布的績效是於6月17日所施作的期中績效考核結果。

據公司官網顯示，緯創一般員工薪酬中，包括：薪資、年節獎金及福利等，維持公司在主要營運據點具競爭力之薪資水準為原則的「固定項目」（底薪），以及代表獎金、酬勞等以公司及其個人表現綜合考量，給出的「變動項目」，並且變動項目會隨著公司營運成果及其個人績效評核結果的好壞，來影響其佔比的高低；而績效評核標準則是以年度財務（營業額、利潤等）、市場／客戶、組織與人員成長／發展等綜合目標達成狀況來核定。

據悉，緯創員工薪酬方面，通常保障14個月年薪，分別在端午、中秋及年底發放；其次為績效獎金，依個人考績而定，在每年農曆年前發放；對此，有員工透露，今年績效、分紅兩包獎金，平均上的大約為1-2個月，再加上原先保障的14個月年薪，每位員工一年下來合計可領到的薪水，平均大概落在16-18個月左右，不過部分資歷比較淺的工程師，可能年資未達一年者，無法領到足份的績效。

也有內部員工坦言，其實不同事業單位的同仁，獲得的績效、及分紅也都有差距，舉例來說，假設A拿甲-而B也拿甲-，但兩人拿到的分紅額度還是會不太一樣，因此所有人員的獎金額度，還是會受自己所待的部門賺不賺錢影響，因此即使拿甲也別灰心，因為兩個禮拜後入帳拿的獎金，也可能會比優還多。

緯創日前公布，今年首季受惠AI伺服器業務暢旺，加上認列大筆匯兌收益，除每股純益1.24元，繳出歷年來最旺首季，連單季員工酬勞也提列到6.19億元。不過對於外界所關心的員工薪酬、獎金額度等，科技大廠一向都不對外回應，而緯創對考績、分紅金額也都「不予評論」。