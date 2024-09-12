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中華電信要打造「主權AI」 建構 AI 和雲端服務生態系統

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近期積極攜手AI科技大廠輝達、AMD合作，強化AI布局。中華電信表示，中華電信hicloud致力打造主權AI，提供專屬、安全、高效的AI環境與解決方案。

中華電信資訊技術分公司副總林仲鑠表示，中華電信hicloud致力打造全面的AI和雲端服務生態系統，AMD則是此藍圖的重要夥伴，雙方將持續攜手，打造多元化解決方案，滿足從政府到企業等不同類型客戶需求。

中華電信宣布，在數位與綠色雙軸轉型趨勢下，企業必須面對創新科技應用與實現節能減碳等雙重挑戰，然而採用AI技術往往意味著高耗能，在ESG意識抬頭的今日，如何在提升運算能力的同時達成減碳目標，成為產業亟需解決的課題，在此背景下，選擇高效能、低耗電的處理器作為機房伺服器運算核心，將可一舉解決上述困境。

中華電信宣布，hicloud導入AMD EPYCTM處理器，中華電信指出，中華電信hicloud在選擇處理器時，以專業工具進行客觀評測，結果顯示第3代AMD EPYCTM處理器不僅能滿足高性能運算需求，同時也符合ESG節能減碳要求，此外其高核心數設計可節省約1.6倍的機櫃空間，大幅提升資料中心機櫃空間使用效率。

中華電信表示，採用第3代AMD EPYCTM處理器後，資料中心的能源使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE）顯著提升，透過處理器節能優勢與陸續導入液冷式先進冷卻技術的結合，中華電信機房PUE可從一般機房的1.5降到1.2，不僅可降低營運成本，也可協助中華電信與客戶的ESG達標。

中華電信表示，hicloud已協助多個企業、政府機構、學校機關完成上雲及建置異地備援服務，未來也與AMD將有更緊密的合作，透過第3代高效節能的AMD EPYCTM處理器，積極協助客戶完成雲端自動化管理與彈性部署，打造安全可靠的混合雲架構，強化數位韌性能力，並同步滿足高效與節能兩大需求。

AMD 中華電信 處理器

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