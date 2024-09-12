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第三屆「日月光永續創新競賽」實踐低碳循環 首獎最高100萬元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第三屆日月光永續創新競賽開放報名，首獎最高100萬元。圖/日月光提供
第三屆日月光永續創新競賽開放報名，首獎最高100萬元。圖/日月光提供

日月光投控（3711）宣布啟動「2024日月光永續創新競賽」，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會再次舉辦第三屆永續創新競賽，今年聚焦「綠創低碳」、「循環經濟」兩大主題，期望以最高100萬元的獎金，支持永續環境新創公司激發創新技術。

本次競賽初選將遴選6家入圍團隊，日月光將於賽前提供創新創業培力課程，進行商業輔導與育成，協助團隊完整建立營運模式，培養可持續性合作的新創夥伴，績優團隊將有機會與日月光展開實際合作，共同創造社會正面影響力。

報名時間自即日起至10月31日。詳細活動辦法請見活動網站：https://aseinnovation.com

光環 日月光

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