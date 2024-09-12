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優你康光學擴大產線與自動化升級 強化市場競爭力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
優你康光學預計投資7,843萬元進行產線擴張與自動化升級。優你康光學提供
優你康光學預計投資7,843萬元進行產線擴張與自動化升級。優你康光學提供

全球隱形眼鏡市場呈現蓬勃發展態勢，消費者對於高品質產品的需求持續攀升。優你康光學（4150）為因應此趨勢，積極投入資源，預計投資7,843萬元進行產線擴張與自動化升級，以提升生產效率、確保產品品質，進而強化市場競爭力。

全球隱形眼鏡市場規模逐年擴大，主要受到消費者對視力矯正需求增加、產品功能多元化以及生活型態改變等因素推動。市場研究機構預測，未來幾年內，隱形眼鏡市場將持續保持穩定成長，為相關企業帶來龐大商機。

優你康光學作為隱形眼鏡製造商，積極佈局矽水膠散光、 彩片等多元產品線，以滿足不同消費者需求。面對日益競爭的市場環境，優你康採取擴大產線與自動化升級策略，以提升生產效率、降低生產成本，並確保產品品質穩定，進而提升市場競爭力。

優你康光學8月營收表現強勁，達0.99億元，較去年同期成長11.6%，展現市場對優你康光學產品的高度需求，也印證不斷擴大產能的重要性。隨著設備升級的完成，優你康持續推動隱形眼鏡市場的技術創新。

優你康光學董事長林明政表示，將持續強化生產自動化和技術升級的投入，秉持「紀律、變革、當責、思維、共好」的經營理念，不斷提升全球市場的競爭力，並穩步增長。

他強調，擴大產線與自動化升級的策略，是長期市場規劃中的重要里程碑。此項策略的實施將有助於優化生產流程，提升市場競爭力，並為全球消費者提供更高品質的視覺健康解決方案。

消費 隱形眼鏡

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