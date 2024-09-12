快訊

買AirPods 4還是AirPods Pro 2？1圖看差異 1500元差價多了聽力健康、適應式音訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

輝達黃仁勳盛讚台積電最佳 CoWoS快速大擴產明後年持續

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在San Francisco Communacopia + Technology Conference論壇上回應關於供應鏈議題時，盛讚台積電最佳，是世界上最好的，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產。

論壇上回應主持人提問對台灣供應鏈依賴，黃仁勳說，「確保公司擁有足夠的知識產權。如果我們必須從一個晶圓廠轉移到另一個晶圓廠，我們有能力做到這一點。也許工藝技術不是那麼出色。也許，你知道，我們無法獲得相同水平的性能或成本，但我們能夠提供供應。因此，我認為如果發生任何事情，我們應該能夠在其他地方進行生產。而我們在台積電生產，因為它是世界上最好的。」

黃仁勳也說，「台積電是世界上最好的，和其他人有非常大的差距。不僅僅是與他們長期合作的歷史，良好的化學反應，他們的靈活性，以及能擴展的速度，你知道，輝達去年的營收有一個巨大的曲線成長。如果沒有供應鏈的響應，這個巨大的曲線增長是不可能的。因此，包括台積電在內的供應鏈的靈活性是驚人的。」

黃仁勳也說，「在不到一年的時間里，我們CoWoS產能大幅提升。明年我們還需要進一步擴大產能，後年還要繼續擴大。他們的靈活性和反應我們需求的能力真是令人難以置信。因此，我們運用產能，因為很出色，但如果有必要，當然我們可以隨時引入其他人。」

台積電 晶圓廠 黃仁勳

延伸閱讀

美經濟衰退擔憂降溫 法人：台股醞釀技術反彈

首位1兆美元富豪將誕生？預計馬斯克2027達標 黃仁勳有望「這年」上榜

工研院新科院士 黃仁勳：NVIDIA創造的一切都始於台灣

工研院第13屆院士出爐 黃仁勳、蘇姿丰影像現身受證

相關新聞

輝達黃仁勳盛讚台積電最佳 CoWoS快速大擴產明後年持續

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在San Francisco Communacopia + Technology Con...

優你康光學擴大產線與自動化升級 強化市場競爭力

全球隱形眼鏡市場呈現蓬勃發展態勢，消費者對於高品質產品的需求持續攀升。優你康光學（4150）為因應此趨勢，積極投入資源，...

全球科技股短空長多 統一投信第4季看好五大領域業績續加速

受到AI類股仍在燒錢階段，獲利不如預期，引爆估值過高疑慮，近期全球科技股回檔修正。統一投信表示，市場對AI投資回報的質疑...

AI時代企業熱中團體戰

當代人類生活的基本特徵之一，是我們在職場中所身處的工作團隊日益龐大，這通常得歸功於科技的進步。然而這股趨勢所產生的廣泛社會與經濟影

台積電供應商辛耘企業CEO看好人工智能 稱榮景才剛剛開始

台積電一家主要供應商的執行長表示，對人工智能AI晶片的需求應該會在未來幾年刺激半導體行業的成長，他反駁了有關投資者誤判AI支出速度

錢砸自建晶圓廠 不如找台積電合作！他舌戰歐盟高層成ESMC推手 揭德國廠計畫幕後

他曾舌戰歐盟高層，促成台積電赴歐設廠。「半導體業研發大腦」imec執行長范登霍夫，帶著未來10年的技術藍圖訪台，說明台灣為何是全球無可取代的合作對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。