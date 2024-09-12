輝達黃仁勳盛讚台積電最佳 CoWoS快速大擴產明後年持續

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在San Francisco Communacopia + Technology Conference論壇上回應關於供應鏈議題時，盛讚台積電最佳，是世界上最好的，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產。

論壇上回應主持人提問對台灣供應鏈依賴，黃仁勳說，「確保公司擁有足夠的知識產權。如果我們必須從一個晶圓廠轉移到另一個晶圓廠，我們有能力做到這一點。也許工藝技術不是那麼出色。也許，你知道，我們無法獲得相同水平的性能或成本，但我們能夠提供供應。因此，我認為如果發生任何事情，我們應該能夠在其他地方進行生產。而我們在台積電生產，因為它是世界上最好的。」

黃仁勳也說，「台積電是世界上最好的，和其他人有非常大的差距。不僅僅是與他們長期合作的歷史，良好的化學反應，他們的靈活性，以及能擴展的速度，你知道，輝達去年的營收有一個巨大的曲線成長。如果沒有供應鏈的響應，這個巨大的曲線增長是不可能的。因此，包括台積電在內的供應鏈的靈活性是驚人的。」

黃仁勳也說，「在不到一年的時間里，我們CoWoS產能大幅提升。明年我們還需要進一步擴大產能，後年還要繼續擴大。他們的靈活性和反應我們需求的能力真是令人難以置信。因此，我們運用產能，因為很出色，但如果有必要，當然我們可以隨時引入其他人。」