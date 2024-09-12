全球科技股短空長多 統一投信第4季看好五大領域業績續加速

受到AI類股仍在燒錢階段，獲利不如預期，引爆估值過高疑慮，近期全球科技股回檔修正。統一投信表示，市場對AI投資回報的質疑，恐抑制科技股第4季評價上行空間。但AI仍是長線軍備競賽重心，逢拉回找買點的操作不變。第4季建議著墨業績還能加速成長的五大子領域，包括：國產先進封裝設備、資料中心基建、AI網通(PCB/CCL)、AI PC/NB、蘋概股。

統一投信表示，去(2023)年底，市場對於CSP(雲端服務供應商)的資本支出是否能跟上AI伺服器的出貨規模仍存疑，但現階段美國四大CSP的資本支出都已跟上預期；惟今年資本支出的高增速墊高了基期，明(2025)年可能會看到增速放緩。但整體來說，以目前AI伺服器規模來看，預期明年CSP資本支出仍有上調空間。且AI伺服器的採購，除了四大CSP外，還擴散到GPU雲端平台、主權AI等更多元化客群，顯示需求依舊強勁。

統一投信表示，AI硬體端的投資機會建議尋找業績還能加速的子領域，一、首先關注重點為CoWos產能擴充題材，台廠設備供應商出現搶日系設備商訂單與市佔率的現象，本土相關廠商打入先進封裝商機的狀況預計在第4季持續發酵。

二、AI資料中心建設需求旺盛，除了北美以外，亞太、歐洲預計也會跟上，預期相關基建及電力、熱管理設備拉貨能見度高。

三、資料中心網通加速升級，乙太網交換機進入加速期，AI網通傳輸升級，也促使光收發模組加速迭代，因此第4季看好800G交換器、高多層PCB、高階CCL等表現可期，且對於光晶片、光收發模組製造商，可望帶來業績的可持續性。

四、微軟Windows 10將在2025年退役，催化新換機潮，但AI PC/NB單價偏高，預期將從商用PC開始滲透，相關零組件廠商將受惠。

五、Apple Intelligence可望帶動AI手機換機潮。

統一投信指出，AI投資長線具有戰略意義，硬體建置與軟體應用缺一不可，相輔相成。AI伺服器展望維持樂觀，且主戰場從訓練端轉向推理側，硬體需求持續快速發展。軟體方面，生成式AI從基建部署階段進入平台及應用程式開發期，雖然其價值變現能力仍待發酵，但產業能見度與可預測性持續提高，未來亦值得期待。

此外，聯準會將進入降息周期，也會帶動科技類股評價回升。投資人可透過優質基金分批布局全球科技股跌深反彈的行情，並以定期定額參與長線大多頭列車。