緯穎5G加持「通用軟體調適技術」獲獎！再攻專網、公網市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎5G加持「通用軟體調適技術」獲獎。記者吳康瑋／攝影
緯穎5G加持「通用軟體調適技術」獲獎。記者吳康瑋／攝影

隨著5G時代的來臨，整個產業正快速的從「公有雲和私有雲」擴展到電信機房（Central Office）再向無線接取網絡（Radio Access Network）的邊緣運算延伸，而面對各種不同的訊號來源、及通訊場景，工研院資通所也在伺服器大廠緯穎（6669）的加持下，推出多項新技術，其中「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」成功拿下今(2024)年度全球百大科技研發獎（R&D 100）的肯定。

事實上，工研院為因應次世代通訊應用範圍的變廣，特意研發「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，並獲得R&D100大獎的肯定，而針對不同通訊場景，憑藉此技術，將可在開放架構下進行軟體調適，並可快速滿足行動服務營運佈建需要，提供例如：低軌衛星高覆蓋、智慧工廠短延遲、智慧醫院大頻寬、智慧農場多連結，等服務。

對此，工研院也強調，目前團隊已跟終端晶片大廠聯發科、電信營運商中華電信及其電信研究院聯手，啟動非地面網路（NTN）寬頻通訊前沿驗證，也將攜手國內系統商如明泰、緯穎（6669）等大廠，持續開拓專網與公網市場。並認為，藉此即可快速滿足行動服務營運佈建需要，提供例如低軌衛星高覆蓋、智慧工廠短延遲、智慧醫院大頻寬、智慧農場多連結等服務。

據悉，緯穎目前已手握強大的5G、AI專業技術，而其團隊也看好雲端產業與AI伺服器需求的長期成長趨勢，並持續加大投資深化資料中心技術與產品的開發，耕耘雲端資料中心IT基礎設備、模組化設計的AI加速伺服器平台，以及先進液冷技術。而工研院此次獲獎的「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，也將助台廠們在開放架構下，持續將軟體資源進行「通用化」調適，並進一步朝「專網與公網」市場發展。

5G 工研院 軟體

延伸閱讀

奇美與工研院合作固碳PC技術 獲「2024 R&D 100」大獎

新創Profet AI解決方案 助緯穎、邁特提升營運效率

跌999點是虛驚一場或空頭來臨？ 專家「若數字優於預期」：這一兩天反彈機率大

緯穎遭列注意股 高低價差250元、遭外資連13日賣超

相關新聞

英飛凌領先全球 率先開發12吋氮化鎵功率半導體製程技術

英飛凌今天宣佈，已成功開發出全球首創12吋氮化鎵（GaN）功率半導體晶圓技術，成為全球首家在現有且可擴展的大規模生產環境...

靠一個裝晶圓的盒子起家 台積電供應鏈的家登為何獨霸一方？

台積電（2330）今年股價一度衝過千元，台積電大聯盟成員關鍵夥伴家登（3680）也被外界認為是有潛力的準千金股，家登背後成長的故事也再次成為鎂光燈焦點。

業界最快！中華電信攜手諾基亞 5G下載最高達2.34 Gbps

中華電信（2412）宣布，攜手全球知名電信設備製造商諾基亞，導入其最新一代AirScale Radio系列基地台，透過先...

台積電中科擴廠有最新進度！中科宣布明年第1季交地建廠

台積電（2330）中科擴廠有最新進度，中科管理局長許茂新11日表示，中科台中二期園區擴建目前同意協議價購的土地面積已達9...

晶心科董事長林志明：AI驅動 估AI SOC採RISC-V架構到2030年將逾五成

晶心科董事長林志明，今日以RISC-V國際聯盟董事、臺灣RISC V聯盟理事長受訪時表示、RISC-V將挾開放標準、高彈...

黃彥男率隊參訪台積電 推動5G與AI技術應用發展

數發部長黃彥男昨（10）日率領前瞻計畫委員參訪新竹科學園區，與園區內重要科技廠商台積電進行交流，實地訪視5G行動通訊系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。