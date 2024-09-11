緯穎5G加持「通用軟體調適技術」獲獎！再攻專網、公網市場

隨著5G時代的來臨，整個產業正快速的從「公有雲和私有雲」擴展到電信機房（Central Office）再向無線接取網絡（Radio Access Network）的邊緣運算延伸，而面對各種不同的訊號來源、及通訊場景，工研院資通所也在伺服器大廠緯穎（6669）的加持下，推出多項新技術，其中「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」成功拿下今(2024)年度全球百大科技研發獎（R&D 100）的肯定。

事實上，工研院為因應次世代通訊應用範圍的變廣，特意研發「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，並獲得R&D100大獎的肯定，而針對不同通訊場景，憑藉此技術，將可在開放架構下進行軟體調適，並可快速滿足行動服務營運佈建需要，提供例如：低軌衛星高覆蓋、智慧工廠短延遲、智慧醫院大頻寬、智慧農場多連結，等服務。

對此，工研院也強調，目前團隊已跟終端晶片大廠聯發科、電信營運商中華電信及其電信研究院聯手，啟動非地面網路（NTN）寬頻通訊前沿驗證，也將攜手國內系統商如明泰、緯穎（6669）等大廠，持續開拓專網與公網市場。並認為，藉此即可快速滿足行動服務營運佈建需要，提供例如低軌衛星高覆蓋、智慧工廠短延遲、智慧醫院大頻寬、智慧農場多連結等服務。

據悉，緯穎目前已手握強大的5G、AI專業技術，而其團隊也看好雲端產業與AI伺服器需求的長期成長趨勢，並持續加大投資深化資料中心技術與產品的開發，耕耘雲端資料中心IT基礎設備、模組化設計的AI加速伺服器平台，以及先進液冷技術。而工研院此次獲獎的「衛星與5G通用軟體調適基地台技術」，也將助台廠們在開放架構下，持續將軟體資源進行「通用化」調適，並進一步朝「專網與公網」市場發展。