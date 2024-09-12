全球百大科技研發獎揭獎／工研院創新拿下八獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
全球百大科技研發獎記者會，前排左五起為數發部數產署通傳組副組長陳慧慧、經濟部產業技術司司長邱求慧、經濟部部長郭智輝、能源署副署長吳志偉、工研院院長劉文雄、資策會副執行長楊仁達、奇美實業副總經理郭銘洲等。 工研院／提供
全球百大科技研發獎記者會，前排左五起為數發部數產署通傳組副組長陳慧慧、經濟部產業技術司司長邱求慧、經濟部部長郭智輝、能源署副署長吳志偉、工研院院長劉文雄、資策會副執行長楊仁達、奇美實業副總經理郭銘洲等。 工研院／提供

經濟部昨（11）日宣布，台灣以創新科技勇奪2024年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）15個獎項，創歷年最佳紀錄，稱冠亞洲、全球第二。

今年工研院獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室並列，超越國際知名企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont），特別在AI人工智慧和淨零技術上取得卓越成就，顯示我國創新研發能力顯赫且超越國際。這也是工研院連續17年來獲獎，累計獲得66項獎。

R&D100 Awards素有「研發界奧斯卡」獎美譽，15個獎項中，工研院拿下八項大獎，資策會獲獎三項、紡織所三項、金屬中心一項。其中，共有13個獎項來自經濟部經費支持，獲獎技術呼應全球趨勢，聚焦半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系趨勢，研發成果豐碩。

經濟部部長郭智輝表示，經濟部支持的研發成果已連續17年榮獲全球百大科技研發獎，累積達97個獎項，今年由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中九成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術已有九項和業者進行合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。

從得獎名單可窺見世界技術方向，包括半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系應用等主題，像是工研院與力積電合作的3D AI晶片，功耗降低90%、資料速度提升8倍。

又如工研院開發的碳捕獲及再利用技術，已與奇美實業合作並且進行場域實證，未來可每年減碳17.85萬噸，代表政府施政方向也正是全球發展的重點。

郭智輝指出，今年AI應用的技術更是大豐收，14項技術中占了六項，從醫療照護到交通安全防護、能源管理、工業製程及瑕疵檢驗等，代表台灣在AI技術發展在全球供應鏈扮演著關鍵角色。

他表示，2024年全球百大科技研發獎的榮耀，是台灣創新科技實力的具體展現，更凸顯我國在全球科技研發領域的重要地位。透過政府政策的支持與研發機構的積極投入，台灣在全球技術版圖中逐步奠定領導地位，尤其在半導體、資通訊、AI和淨零排放等全球趨勢領域取得顯著成果。

AI 工研院 經濟部

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