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台積中科擴廠明年Q1交地 先進製程產能將邁大步

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台積電2奈米以下先進製程中科擴廠有最新進度。圖／聯合報系資料照片
台積電2奈米以下先進製程中科擴廠有最新進度。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）2奈米以下先進製程中科擴廠有最新進度，中科管理局長許茂新昨（11）日表示，中科台中二期園區擴建，目前同意協議價購的土地面積已達95%，全案預計年底完成價購，明年第1季交地供台積電建廠。

中科二期園區擴建除供台積電建廠使用之外，還剩約3公頃土地可提供相關產業廠商申請進駐。據了解，目前已有多家半導體供應鏈、精密機械廠商表達進駐意願，中科管理局也歡迎IC設計業者加入。

中科二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8%，為最大地主，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。目前，二期園區共有111位地主及地上物，累計同意協議價購人數70%，面積95%。

中科台中園區二期擴建最新進度
中科台中園區二期擴建最新進度

許茂新指出，中科管理局仍持續跟未同意協議價購的地主溝通，目前未同意價購的土地面積約3.6公頃（面積占5%，約28位地主），管理局將於10月初提報強制徵收計畫，但在內政部核定徵收計畫前，仍會積極跟地主溝通以達成協議。

有關興農高爾夫球場會員球證協商，中科管理局報請內政部地政司釋疑，地政司回覆應由興農球場解決與支付球場會員收回球證相關費用，興農也已接受，正與管理局討論執行細節。許茂新說，管理局將督促該公司妥為處理，以期在年底前完成。興農原本堅持球證收回屬營業損失，應由中科管理局負擔，但地政司回覆不屬營業損失。據了解，興農球場共發出1,750張球證，會員要求每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31.5億元。

許茂新說，中科二期園區擴建已進入最後一哩路，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，屆時價格不見得比價購好，也是讓興農及多數地主同意協議價購的主因。

中科二期園區所在的興農球場隸屬興農集團旗下興農育樂公司，外界推估，一旦球場被徵收，扣除球證補償金後，楊天生家族可以入袋的現金，預估在150億至200億元間。

中科 台積電 高爾夫

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