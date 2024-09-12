全球百大科技研發獎揭獎／資策會兩技術奪三獎

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
資策會軟體院研發的「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」、「交通安全防護AI技術」勇奪全球百大科技研發獎，圖為資策會副執行長楊仁達（後排左五起）、數發部數產署通傳組副組長陳慧慧、資策會軟體院副院長蔡澤銘等合影。 資策會／提供
資策會軟體院研發的「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」、「交通安全防護AI技術」勇奪全球百大科技研發獎，圖為資策會副執行長楊仁達（後排左五起）、數發部數產署通傳組副組長陳慧慧、資策會軟體院副院長蔡澤銘等合影。 資策會／提供

資策會昨（11）以AI智慧交通及AI智慧長照兩大技術勇奪R&D 100 Awards全球百大科技研發獎三項大獎，展現台灣軟實力。

R&D100 Awards素有「研發界奧斯卡」獎美譽。資策會軟體院研發的「5G 及 AI 賦能的智慧床墊照護系統」，實現智慧長照，高效減輕高齡長者照護者壓力，至於「交通安全防護 AI 技術」則以多元混合車流環境之 Sardina 數據集所訓練的 AI 影像辨識模型技術獲全球百大科技研發獎，「5G 及 AI 賦能的智慧床墊照護系統」同時獲得企業社會責任特殊貢獻獎銀牌。

資策會副執行長楊仁達昨日表示，在全球AI生態系應用浪潮下，資策會將科研成果落實至民眾日常生活中，高齡化的社會，長照服務機構長者跌倒事件層出不窮，資策會運用AI技術整合仁寶電腦的5G通訊系統，同時結合維思感創的智慧床墊，開發出「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」。

「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」透過系統的感知預測，在長者起身前90秒，照護人員即可預先收到離床預測通知，可有效預防跌倒發生，透過5G及AI感知技術，打造智慧長照的數位轉型，目前技術已實際佈建在台中長照機構，共有超過5,400人次受惠。

在智慧交通的部分，台灣的車道有汽車、大型車、機車與自行車等上路行駛，「交通安全防護AI技術」內建台灣多元混合車流環境所訓練的AI影像辨識模型，可以精確識別混合交通中的車輛類型、行為與軌跡。

截至今年6月底，已經在新北市、台中、高雄等地超過200處布建使用中，有效減少42%道路違規行為，改善道路秩序。

楊仁達表示，資策會長期推動科技創新、服務社會為使命，要感謝過往技術司、數產署對科技專案的支持，才能讓技術團隊與合作夥伴共創具產業競爭力的成果，深獲國際獎項肯定。

未來資策會將會持續秉持創新的精神，深化科技應用，推出更多改善民眾生活的智慧解決方案。

5G AI 資策會

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