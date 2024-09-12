國科會吳誠文拜會輝達超微 促台美科技合作

國科會今天表示，主委吳誠文訪美期間拜會輝達、超微，也與世界先進積體電路公司、新思科技、美超微電腦等企業的高階經理人深度對談，聚焦台美在AI、積體電路設計、半導體先進製造流程等領域的科技合作前景。

國科會今天透過新聞稿指出，吳誠文8月底至9月初出訪捷克、德國及美國，於美國時間9月9日抵達矽谷，參加史丹佛大學Taiwan Science and TechnologyHub年度研討會，與科技產業人士及美國重要研究機構學者交流，深化台美科技合作，並分享國科會科技施政方向，及推動台灣成為人工智慧（AI）島的政策藍圖。

吳誠文指出，矽谷的創業精神影響全球產業趨勢，史丹佛大學不僅學術卓越，學生運動表現也不遑多讓，培養出眾多奧運金牌運動選手，運動與科技是美國和台灣的共同點，而推動運動科技是台灣目前的重要政策。

吳誠文表示，設立在史丹佛大學的Taiwan S&T Hub將整合資源，與世界級人才合作，培育系統研發人才，協助台灣發展自身應用服務系統，並把矽谷創新思維帶回台灣，擴散至各式創新應用，改善民眾生活。

此外，國科會表示，吳誠文此行先後拜會輝達（NVIDIA）及超微半導體（AMD），並透過企業交流會與世界先進積體電路公司、新思科技（Synopsys）、美超微電腦（Super Micro Computer）等公司的高階經理人，進行深度對談，聚焦台灣科技發展概況，以及台美在AI、積體電路設計、半導體先進製造流程等重點領域的科技合作前景。