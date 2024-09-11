中科推動人才培育計畫 向下扎根打造園區人才庫　

因應少子化及產業缺工挑戰，延攬人才已成為各產業永續經營首要目標。中科管理局為協助園區廠商培育優質科技產業人才，自94年起推動「科學園區人才培育補助計畫」，並於今(11)日舉行科學園區人才培育計畫亮點成果發表。

會中，邀請參與此計畫的國立中興大學、虎尾科技大學、勤益科技大學等三所學校，及與其合作的園區廠商亞崴機電（1530）、天工精密、橙的電子、旭東機械工業及特典工具等，展現計畫執行成果。

中科管理局長許茂新表示，此次聚焦AI與資訊安全、大數據與自動化、智慧機械等範疇，期盼藉由此計畫持續充實園區人才庫。

許茂新指出，本計畫透過補助國內公私立大專校院，開辦與園區產業相關專業課程，並引進企業實習及業界師資，提供準畢業生專業知識及實務技能。

近三個學年度累計投入2,400萬元，補助AI、精密機械、積體電路、生物科技及其他領域等共計37件計畫案，培育約2,600人次，合作園區廠商逾100家次、園區周邊廠商約120家次，執行成效備受廠商肯定。

許茂新說，為擴大產學研群聚效應，中科管理局長期投入與園區周邊大專校院緊密合作，並持續與中興大學、虎尾科技大學等四所中部國際產學聯盟學校進行深度交流。

國際產學聯盟現已轉型為區域跨校整合平台，建立納入發明專利計畫的科研產業化平台，中興大學、虎尾科技大學及勤益科技大學均積極搭建產學研合作平台，並拓銷至國際市場，為產業提供人才與科研服務，與中科發展主軸契合。

此外，三所學校與中科管理局均為中科產學訓協會會員，共同深耕建立產學合作網絡，期望未來能擴大鏈結中科計畫量能與各校資源，共同協助中台灣形成高科技產業聚落，朝向高附加價值、高科技密集的前瞻產業發展。