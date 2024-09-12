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PS5大升級 帶旺供應鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
索尼（Sony）宣布，推出家用遊戲機PS5升級版PS5 Pro新機。路透
索尼（Sony）宣布，推出家用遊戲機PS5升級版PS5 Pro新機。路透

索尼（Sony）宣布，推出家用遊戲機PS5升級版PS5 Pro新機，強打GPU與記憶體效能、光追投射速度、AI影像技術大幅提升等三大亮點，預計11月7日上市，搶攻年終購物季商機，鴻海（2317）、台積電、鴻準等供應鏈跟著動起來。

索尼於2020年推出PS5，經過四年後進行大升級，索尼高喊：「PS5 Pro是旗下歷來最強大的遊戲機。」

外電報導，PS5 Pro有三大性能提升，首先是GPU運算速度比目前主機快67%，記憶體速度提升28%，這讓整體畫面渲染速度提高45%。第二，光追投射速度快二至三倍。第三，搭載AI驅動的升頻技術（PSSR），透過添加大量細節讓影像的細節更清晰銳利。

這款高階遊戲機可讓PS 5遊戲在更高解析度和更高幀率下運行，無需在不同模式間切換，並搭載2TB固態硬碟，售價700美元（約新台幣2.25萬元），比標準版貴200美元，11月7日上市。

法人看好，PS5 Pro問世，將為供應鏈增添第4季業績成長力道，包括組裝廠鴻海、晶片代工廠台積電、機殼廠鴻準、IC載板供應商南電與欣興、電源供應器協力廠台達電與群電、接頭電子組件供應商正崴、微機電麥克風廠鈺太，以及快閃記憶體控制晶片商群聯等，都將受惠。

PS5 Pro標配沒有光碟機，要另外購買，反映遊產業消費者逐漸從實體媒體轉向線上服務趨勢。

索尼表示，新主機將提升舊遊戲的性能，多款PS5遊戲將透過免費軟體更新，以利用PS5 Pro的功能，包括《霍格華茲的傳承》、《Final Fantasy VII 重生》和《蜘蛛人2》等。

索尼預期，這次升級版新機有助推動PS5銷量。不過，分析師擔憂PS5 Pro價格不菲可能影響買氣。因為幾周前微軟宣布，新的遊戲主機Xbox Series X 特別版售價為600美元。

台積電 售價

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