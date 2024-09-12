Meta別苗頭 打造AI代辦

OpenAI傳將推出首個具備推理能力的AI模型「Strawberry（草莓）」，Meta緊追在後，要打造「AI代辦（AI agents）」與OpenAI較勁。Meta在AI模型研發上跨大步，有望引領台廠再衝一波，廣達身兼OpenAI與Meta的AI伺服器主力代工廠，左右逢源，受惠最大。

不讓OpenAI專美於前，Meta也致力於開發推理AI模型，Meta AI研究副總裁Joelle Pineau今年4月曾表示，正努力讓這些模型不僅能夠對話，還能推理、規劃，並擁有記憶。

Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）也曾指出，目前的AI系統「在不經思考和規劃的情況下生成文字 」，由於AI很難應付複雜問題或長時間保留資訊，仍會犯下愚蠢的錯誤。

楊立昆認為，納入推理能力後，AI模型會搜尋可能的答案、規劃行動優先順序，並建立一個「具備行動效果的心智模型」。

目前Meta正在開發一套AI代辦，在沒有人類幫助的情況下，完成任務，例如能規劃並預訂旅程，還能作為工程師代理人，協助寫程式或軟體開發。

Meta已於今年7月推出Llama 3.1模型，根據研究組織Lmsys和加州大學共同啟動的評估AI模型的項目顯示，Llama目前仍落後OpenAI、Google和Anthropic這些對手推出的模型。