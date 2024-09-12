快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta別苗頭 打造AI代辦

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

OpenAI傳將推出首個具備推理能力的AI模型「Strawberry（草莓）」，Meta緊追在後，要打造「AI代辦（AI agents）」與OpenAI較勁。Meta在AI模型研發上跨大步，有望引領台廠再衝一波，廣達身兼OpenAI與Meta的AI伺服器主力代工廠，左右逢源，受惠最大。

不讓OpenAI專美於前，Meta也致力於開發推理AI模型，Meta AI研究副總裁Joelle Pineau今年4月曾表示，正努力讓這些模型不僅能夠對話，還能推理、規劃，並擁有記憶。

Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）也曾指出，目前的AI系統「在不經思考和規劃的情況下生成文字 」，由於AI很難應付複雜問題或長時間保留資訊，仍會犯下愚蠢的錯誤。

楊立昆認為，納入推理能力後，AI模型會搜尋可能的答案、規劃行動優先順序，並建立一個「具備行動效果的心智模型」。

目前Meta正在開發一套AI代辦，在沒有人類幫助的情況下，完成任務，例如能規劃並預訂旅程，還能作為工程師代理人，協助寫程式或軟體開發。

Meta已於今年7月推出Llama 3.1模型，根據研究組織Lmsys和加州大學共同啟動的評估AI模型的項目顯示，Llama目前仍落後OpenAI、Google和Anthropic這些對手推出的模型。

OpenAI 推理 草莓

延伸閱讀

「蠟筆小新vs阿呆」現身7-ELEVEN！推逾40款限量周邊　「太陽能搖頭公仔、摺疊桌、安全帽」鐵粉快收

蘋果「全球市值王」寶座靠iPhone 16！換機潮引爆12兆商機 簡立峰：AI產業盼救世主

OpenAI付費用戶突破百萬 擬再推高價新方案

RISC-V進軍主流AI加速晶片設計賽道 市場能見度提升

相關新聞

台積中科擴廠明年Q1交地 先進製程產能將邁大步

台積電2奈米以下先進製程中科擴廠有最新進度，中科管理局長許茂新昨（11）日表示，中科台中二期園區擴建，目前同意協議價購的...

OpenAI「草莓」將問世 廣達迎最強推理型AI大單

對話式AI聊天機器人遍地開花之際，生成式AI巨頭OpenAI傳將在未來兩周內推出名為「Strawberry（草莓）」的A...

魏哲家喊話內部員工 盼台積人「好好說真話」

台積電董事長魏哲家日前發出公司內部信，對員工信心喊話，強調「台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」，盼望全球逾7...

Meta別苗頭 打造AI代辦

OpenAI傳將推出首個具備推理能力的AI模型「Strawberry（草莓）」，Meta緊追在後，要打造「AI代辦（AI...

PS5大升級 帶旺供應鏈

索尼（Sony）宣布，推出家用遊戲機PS5升級版PS5 Pro新機，強打GPU與記憶體效能、光追投射速度、AI影像技術大...

義隆、日月光 送愛學童

IC設計大廠義隆（2458）昨（11）日宣布，攜手日月光、超豐、華泰、台郡等供應鏈夥伴，共同捐贈教學物資給新竹縣市的30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。