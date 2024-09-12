OpenAI「草莓」將問世 廣達迎最強推理型AI大單

對話式AI聊天機器人遍地開花之際，生成式AI巨頭OpenAI傳將在未來兩周內推出名為「Strawberry（草莓）」的AI模型，專注於推論，會「思考過後再回答問題」，是史上首個，並且堪稱地表最強的推理AI模型。

「草莓」問世進一步拓展OpenAI的AI產品能力之際，也將帶旺AI伺服器需求節節高升，微軟為OpenAI獨家雲端供應商，微軟伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達等將迎來大商機。

外媒The Information報導，多位測試過該模型的人士透露，OpenAI規劃兩周內發布名為「草莓」的最新AI產品，可能作為ChatGPT服務的一部分，將其加入ChatGPT的AI模型選單，同時可能作為獨立的AI服務提供給用戶，具體提供的形式與定價模式目前還不明確。

報導指出，OpenAI新AI模型「草莓」與其他對話式AI不同，具備獨特的推理能力，可在回應問題前，先進行思考，而非立即作答，也就是說，AI能進行深入的網路研究後，再獨立生成回答，這是現有的對話式AI無法實現的功能。

「草莓」在對大規模數據進行預訓練後，推理能力將顯著增強，更適合處理目前商用AI模型無法解答的棘手科學和數學問題，在擬定商業計畫等策略上，也更貼近使用者需求，成為「更智慧的AI助手」。

目前初始版本的草莓只能處理生成文字，並不支援圖片生成，目前還不是一個多模態模型。OpenAI內部將AI發展分為五大階段，第一階段為現在具有對話語言的AI聊天機器人，第二階段是在解決問題上，可與人類並駕齊驅的人類水平問題解決能力的推論者。

業界人士指出，「草莓」的推出，將為AI領域帶來創新突破，進一步擴展OpenAI的AI產品開發能力，也重新定義AI能力的邊界，成為OpenAI實現第二階段AI的關鍵，有助其鞏固在AI模型市場的領導地位，奠定走向第三階段AI的基礎。

法人看好，隨著下一代推理AI模型問世，可望成為人類更得力的智慧助手，進一步推升AI晶片需求水漲船高，AI伺服器引擎也同步發動，廣達、緯創、緯穎及英業達等代工廠，都將搶食龐大的市場商機。