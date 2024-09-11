定穎泰國子公司火警無傷亡 初估損失金額無重大影響
PCB廠商定穎投控（3715）11日深夜公告泰國子公司火警事件，迅速安全撤離人員，初估損失金額無重大影響。
定穎說明，公司之子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd於今日下午發生火警，公司迅速安全撤離人員，並撲滅火勢，此事故並未造成任何人員傷亡，初步評估損失金額對本公司無重大影響，實際損失金額仍在調查中。
定穎並說，公司將盡速配合消防單位釐清起火原因，並進行改善。
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