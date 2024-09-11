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三大電信加強打詐 將串接相關資料庫防止預付門號詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行政院公布《詐欺犯罪危害防制條例》（打詐條例），加上國家通訊傳播委員會（NCC）先前發布《電信事業用戶號碼使用管理辦法》，配合打詐相關法規範，NCC修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」（KYC指引），納入打詐條例等相關規範，希望電信業者強化KYC（了解客戶）機制，盡快在10月底前串接警政署165防詐資料庫和移民署對外勞移工出入境資料庫，防堵國際漫遊詐騙。

NCC表示，防堵門號主要是符合「單向、針對台灣發行且無記名預付卡」等條件。但近期只要165有示警異常的門號，NCC會立即提供給電信業者，在開通門號前，預先做好防制措施，避免產生大量詐騙號碼。

NCC表示，因應打詐條例通過後，防止民眾販售自己門號給他人使用、防止未入境之外籍人士與高風險用戶申辦電信服務供詐騙集團使用，導致利用國際漫遊服務詐騙民眾，要求中華電信（2412）、遠傳（4904）、台灣大哥大（3045）等三家電信業者，完成與內政部警政署165防詐風險資料庫及移民署外勞、移工的入出境資料查詢資料庫的介接，防止詐騙集團利用國際漫遊詐騙，並要求電信業者對於司法警察機關通知達一定次數的用戶，須依法限制服務申辦數量。

另外，利用國際漫遊且有違法之虞的境外高風險電信事業評估標準，NCC正在制定規範，預計明年公布高風險電信業者的名單。

NCC 中華電信 台灣大哥大 詐騙集團 遠傳

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