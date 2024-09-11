業界最快！中華電信攜手諾基亞 5G下載最高達2.34 Gbps

中華電信（2412）宣布，攜手全球知名電信設備製造商諾基亞，導入其最新一代AirScale Radio系列基地台，透過先進5G CA載波聚合（Carrier Aggregation）技術，結合中華電信擁有的5G頻譜，5G網速下載速率最高達到2.34Gbps，是目前台灣5G網速實測最高速率，較目前5G下載峰值網速再提升14%，可滿足用戶高畫質影音直播及AI時代各類創新應用需求。

中華電信指出，中華電信擁有業界最大連續3.5GHz（90MHz頻寬）及2.1GHz （40MHz頻寬），加上256QAM高階調變及4x4 MIMO技術加持，透過市面上最新型5G手機進行實測（如：iPhone 15、Samsung S24），讓5G網速下載速率提升至2.34Gbps。

中華電信執行副總暨網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信擁有4G/5G主流頻段最大頻寬290MHz，5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，並持續佈建最新型高效能基地台。

簡志誠指出，諾基亞為中華電信長期優質合作夥伴，除提供高效能兼顧節能之基地台硬體外，先進的5G NR CA載波聚合軟體技術能充分發揮出中華電信大頻寬的優勢，提供客戶最優質有感的行動服務體驗。

中華電信指出，多年來堅持落實以客戶為中心的建設理念，無論是5G網速和5G涵蓋體驗，為國內唯一獲得SPEEDTEST®、OPENSIGNAL雙國際權威機構認證之最佳5G網路電信業者，於今(113)年6月榮獲OPENSIGNAL評比「5G下載、上傳網速」、「5G涵蓋體驗」等14項冠軍佳績，並於7月再獨獲SPEEDTEST®「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」第一名殊榮，充分驗證中華電信的行動品質是台灣NO.1。

中華電信表示，透過本次偕同諾基亞導入新一代高效能5G基地台、5G CA載波聚合、高階調變等最新技術，全面提升5G行動上網峰值速率，中華電信將規劃於全台訊務熱點及人潮聚集等區域，積極佈建上述諾基亞最新型高效能基地台，進一步提供高速行動優質服務，滿足用戶高畫質影音直播及AI時代各類創新應用需求。